Canal Brasil estreia série sobre as mulheres negras na música brasileira

No Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, 25 de julho, o Canal Brasil estreia a série “Abre Alas”, uma produção que reúne ícones de diferentes gêneros musicais para refletir sobre seus papéis como precursoras e vanguardistas na história da música brasileira, e sobre sua influência em uma geração de cantoras. Dividida em seis episódios, a série dirigida por Maristela Mattos, criada pela Hysteria e produzida pela Conspiração traz a cantora Agnes Nunes se encontrando com as cantoras Liniker, Tássia Reis, Preta Gil, Margareth Menezes, Sandra Sá e Elza Soares.

No primeiro episódio, Agnes encontra Liniker. Criadas por mães solo, as duas descobrem semelhanças que vão além da educação, como o pontapé de suas carreiras: tanto Agnes quanto Liniker tiveram seus talentos revelados na internet. A conexão das cantoras é materializada em um dueto emocionante da música “intimidade”. No episódio seguinte, é a vez de Tássia Reis. Ao longo do capítulo, as cantoras descobrem que a arte é uma forma de expressão que surgiu desde muito cedo em suas vidas. “Se Avexe Não” foi a música escolhida para consagrar o encontro. Preta Gil é a protagonista do terceiro episódio. Além de memórias e superação, as artistas celebram o que foi o começo de narrativas de empoderamento e autoamor na música brasileira. As duas encerram o episódio com “Sinais de Fogo”.

No quarto capítulo, é a vez de Margareth Menezes. Diferente de Agnes, que iniciou a carreira no YouTube, a baiana conterrânea começou a experimentar a própria voz na igreja. Juntas, as duas cantam “Alegria na Cidade”. Sandra Sá, a rainha do soul brasileiro, protagoniza o episódio seguinte. As artistas trocam memórias afetivas e falam de arte, música e racismo, terminando o encontro com “Olhos Coloridos”. Para encerrar, um dos maiores nomes da música popular brasileira: Elza Soares. O assunto é força e coragem para abrir caminho para diferentes gerações de mulheres e cantoras pretas. Agnes e Elza encerram a temporada com um dueto inesquecível de “Meu Guri”.