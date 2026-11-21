Por Maria do Rosário Caetano, de São Miguel do Gostoso (RN) O cineasta Gabriel Martins dedicou a exibição de seu filme “Vicentina Pede Desculpas”, convidado da noite inaugural da Mostra de Cinema de Gostoso, a Zumbi dos Palmares. E lembrou que seu terceiro longa-metragem estreava naquele exato momento, o Dia da Consciência Negra, em 190 países alcançados pela plataforma Netflix. Na manhã desse sábado, 21 de novembro, ao debater seu filme com o público, o realizador mineiro, de 38 anos, lembrou que “se divertira muito” na noite anterior, com a dublagem de “Vicentina Pede Desculpas” em diversos idiomas. “Ficamos pesquisando as diversas versões na internet. Foi muito engraçado. Para exemplificar: “ver um dos personagens, o Waltinho Bolinha, falando italiano nos fez rir muito”. Gabriel Martins expressou sua alegria de estar, pela primeira vez, mostrando um longa-metragem no imenso cinema ao ar livre montado pelo festival potiguar na Praia do Maceió. Não sobrou uma cadeira (de tipo espreguiçadeira) que fosse, as laterais estavam tomadas e havia pessoas acomodadas na areia, com ou sem esteira. Como o filme dura 2h25’, a sessão terminou bem depois da meia-noite. O cineasta esteve na Mostra de Gostoso, nove anos atrás, com um de seus curtas, “Nada”. Quando “Marte Um” participou do festival potiguar, ele estava ocupado na campanha do filme por uma vaga no Oscar internacional e, por isso, não pôde participar. Se fez representar, então, por integrantes do elenco. Antes da exibição do filme, houve os discursos de praxe. O mais empolgado foi o da governadora potiguar Fátima Bezerra, aliada histórica da Mostra de Cinema de Gostoso. Ela, que se fez acompanhar do governador eleito Carlos Eduardo Xavier, conhecido como Cadu de Lula (petista como ela e vindo do cargo de Secretário de Tributação), evocou “a importância do festival na divulgação turística do município, a formação de quadros para o audiovisual potiguar e parcerias com a Petrobras e com a iniciativa privada, principais patrocinadores do evento”. Em janeiro de 2027, Fátima Bezerra encerra oito anos de mandato como governadora do Rio Grande do Norte. Mas — assegurou ela em seu breve e empolgado discurso — “o executivo potiguar continuará dando apoio ao setor cultural, ao festival e às oficinas de qualificação de mão de obra”. Cadu de Lula, empolgado e vestindo camiseta dedicada ao município de São Miguel do Gostoso, prometeu que sua gestão dará “ainda mais apoio ao festival” e ao balneário que o sedia. Gabriel Martins subiu ao palco para apresentar “Vicentina” em “versão família”. Ou seja, acompanhado da esposa, a amazonense Rimenna Procópio, diretora de arte de seus três longas-metragens (os anteriores “No Coração do Mundo” e “Marte Um”) e da filha Tereza, de seis anos. Sendo “Vicentina” um filme sobre uma família, a da vendedora em domicílio de produtos de beleza interpretada por Rejane Faria, a apresentação do trio Gabito-Rimenna-Tereza revestiu-se de apelo simbólico. Até porque o cineasta, roteirista e montador deu o nome de sua avó à protagonista de seu filme. Na trama, Dona Vicentina perde um filho, o motorista de ônibus Wesley (Renato Novaes) em trágico acidente. Pairam no ar duas hipóteses principais (levantadas pelas autoridades policiais) — o motorista cometeu falha involuntária ou, deprimido, recorreu ao suicídio, provocando (por consequência) a morte de dezenas de passageiros? No debate de “Vicentina Pede Desculpas”, Gabito e Rimenna abordaram diversos aspectos do filme: PARCERIA COM A NETFLIX — Gabito: “A Netflix trabalha com produções originais e com pré-licenciamentos. No caso de ‘Vicentina’, trata-se de um licenciamento. O projeto é de nossa produtora, a Filmes de Plástico. Fomos procurados pela Netflix Brasil, que desejava trabalhar conosco. Meu roteiro já estava pronto. A parceria se fez e tive liberdade plena para realizar o filme que desejava. O que mudou foi o orçamento, infinitamente maior que os que costumamos usar nos filmes por nós produzidos. A propriedade de ‘Vicentina’ continua sendo da Filmes de Plástico, pois não se trata de uma produção original da empresa de streaming. Mesmo caso de ‘O Filho de Mil Homens’, de Daniel Rezende, parceria estabelecida na mesma época do nosso ‘Vicentina’”. ACIDENTE DE ÔNIBUS — Gabito: “Escrevi o roteiro de ‘Vicentina’ antes do de ‘Marte Um’. Nossos planejamentos de filmagem não mostrariam graficamente a queda do ônibus do viaduto, já que não teríamos recursos financeiros para tanto. O acidente aconteceria, portanto, ‘fora de quadro’. Com a parceria da Netflix, tudo mudou. Como sempre desejei a fisicalidade desse momento fundamental na narrativa, pudemos mostrar o acidente. Montamos a sequência, com apoio da BH Film Comission, para ser filmada num domingo. Preparamos uma carcaça de um ônibus velho, devidamente ‘cenografada’ pela Rimenna e sua equipe. Esta carcaça foi transportada numa carreta e, depois, içada por um guindaste. Todo o perímetro urbano foi isolado. Filmamos com duas câmaras, pois sabíamos que não podíamos errar. Tinha que ser de uma vez só. Não tínhamos orçamento para novo ônibus, novo acidente, nova filmagem. Concentração total e sorte: deu tudo certo. Não havia ninguém, nenhum carro, nenhum pedestre no local. Estas cenas, com transeuntes e automóveis, foram feitas depois e costuradas na pós-produção”. JAZIGO PERPÉTUO — Gabito: “O fato da família de Vicentina ter um jazigo não significa que seja um mausoléu, algo incompatível com a renda da família. Na verdade, sempre ouvi em conversas domésticas que meu avô comprou sua sepultura em vida, pois queria ter um local para que ele e seus familiares fossem enterrados. A própria Vicentina explica que a compra foi feita em 36 prestações. Usei o termo jazigo e não sepultura, porque é esse o termo técnico corrente no meio”. ATRIZ E DIRETORA DE ARTE – Rimenna: “Nasci no Amazonas, onde vivi até os sete anos. Como meu pai era de origem mineira, fomos viver em Belo Horizonte. Iniciei minha carreira como atriz e bailarina e fiz teatro em São Paulo durante dez anos. Me formei em Artes Cênicas pela UFMG. A passagem para a direção de arte se deu de forma natural. Assinei a direção de arte dos três longas do Gabriel e, também, da série ‘O Natal dos Silva’ (Globoplay). Como somos casados, trocamos muitas experiências existenciais e artísticas. Em ‘Vicentina’, Bruno, irmão de Wesley, o motorista morto (ambos interpretados por Renato Novaes), mora em Manaus, bem distante da mãe, radicada em Belo Horizonte. Essa circunstância tem tudo a ver com a minha vida, pois meus pais, já idosos, vivem em Manaus. Esse é o drama do Bruno. Ele quer que a mãe, Vicentina, vá para Manaus, para que possa cuidar dela, já idosa. Eu também fico preocupada com meus pais, que vivem tão longe. Visito-os sempre que posso, mas queria estar mais perto deles. Coordenei, em ‘Vicentina Pede Desculpas’, uma grande equipe de direção de arte, com ótimos profissionais. Construímos juntos cada casa — a de Vicentina e aquelas que ela visita. Eram casas vazias, que transformamos com muitos objetos e intervenções. Muitos dos retratos emoldurados que vemos na casa de Vicentina são de parentes de Gabriel ou da própria Rejane (Faria)”. CANÇÕES SEM ORQUESTRAS – Gabito: “Escolhi as canções que aparecem no filme em versões tipo ‘voz-violão’, sem arranjos orquestrais. Eu queria canções de trovadores. Foi assim com ‘Tocando em Frente’, com ‘Tempo Rei’, com o pagode do Miguelzinho do Cavaco e com a música cantada pelo Tiganá Santana, que assina a trilha sonora. Ao invés de gravação orquestral da composição de Renato Teixeira e Almir Sáter, preferimos registro melancólico feito para o programa Ensaio da TV Cultura. Gil gravou versão com banda de ‘Tempo Rei’. Optamos por gravação de ‘Gil Luminoso’, só voz e violão. Até o pagode do Ferrugem, cantado pelo Miguelzinho do Cavaco, influencer de forte presença na internet, se dá na base de voz e cavaquinho. Quando convidei Tiganá para a trilha do filme, a primeira canção que ele me mostrou foi aquela que ouvimos na sequência do quarto do filho morto. Naquele momento, Vicentina começa a fazer a passagem, a sair do luto profundo. A voz do Tiganá nos mostra que há um início de aceitação daquela perda sofrida por aquela mãe”. MENOS HUMOR E MAIS LÁGRIMAS — Gabito: “Meus filmes são autorais, mas diferentes. Ao contrário do André (Novais Oliveira), meu sócio na Filmes de Plástico, cujos filmes trazem continuidade temáticas e de estilo. Ele exercita os mesmos temas, narrados de formas diferentes. Eu vario mais. Quem viu ‘Marte Um’ e, depois, ‘Vicentina’ pode ter sentido uma quebra de expectativa. Houve, sim, um rompimento com meus filmes anteriores. ‘No Coração do Mundo’ (parceria com Maurílio Martins) é um filme coral. ‘Marte Um’ se passa no seio de uma família e tem seus alívios (cômicos). ‘Vicentina’ se dá em outro lugar. Eu não busquei alívios. A intenção era acompanhar um processo de luto. A dor de uma mãe que perde um filho em condições muito difíceis”.