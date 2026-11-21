O cineasta André Klotzel, que lançou, na última quinta-feira, 19 de novembro, seu novo longa-metragem — a comédia dramática “Sem Pai Nem Mãe” (foto) — divulgou, em suas redes sociais, veemente protesto contra o reduzidíssimo espaço disponível para filmes brasileiros no circuito exibidor.

Seu clamor, que se fez acompanhar de protesto audiovisual e de longa carta (ver texto abaixo), repercutiu no meio cinematográfico brasileiro e motivou o posicionamento da Apaci (Associação Paulista de Cineastas).

A entidade destacou que Klotzel manteve entendimentos com “100 salas, mas só conseguiu espaço em seis delas”. E, mesmo assim, em poucos horários. Alguns dos espaços procurados pelo cineasta lhe propuseram o horário das 13h. O pior de todos, pois coincide com o horário de almoço.

No primeiro desabafo, Klotzel relata: “Estamos lançando o filme ‘Sem Pai Nem Mãe’ e fomos surpreendidos por uma programação revoltante e vergonhosa. Esperávamos a presença do filme Brasil afora, perto das pessoas que entusiasticamente nos acompanharam em nossas redes, que postaram seus depoimentos espontâneos e alguns que assistiram em sessões de pré-estreia, bem como parte da imprensa que adiantou a satisfação de conhecer o filme”. Mas, “temos certeza que não vamos decepcionar. Com a participação de todos, indo aos poucos cinemas onde o filme será ofertado logo nos primeiros dias, lotando as salas, se manifestando nas suas próprias redes e nas nossas também, os responsáveis pela programação do filme vão entender que cometeram um terrível equívoco, pois eles têm uma boa percepção de onde emana um cinema que tem força e qualidade, que temos a convicção de estar entregando”.

Em sintonia com o momento vivido pelo país nos meses da eleição presidencial, Klotzel recorreu até ao deputado mineiro André Janones: “Precisamos da força de todos, unidos, como se fôssemos uma Brigada do Cinema Brasileiro — uma subdivisão do Exército de Janones. Com isso, vamos conseguir multiplicar nossa presença e atender à grande e acolhedora expectativa e receptividade que encontramos na rede social”.

Na carta seguinte, o diretor paulista, autor de “Marvada Carne” (sua maior bilheteria, com 800 mil ingressos), “Capitalismo Selvagem”, “Memórias Póstumas” e “Reflexões de um Liquidificador”, apresentou novos detalhes de sua luta por espaço no circuito exibidor. Ele, que escreveu o roteiro de “Sem Pai Nem Mãe” com o escritor e cineasta José Roberto Torero, contou que seu novo filme está em cartaz apenas em São Paulo, Salvador e Belo Horizonte.

“Tendo há quase seis meses anunciado a estreia do filme ‘Sem Pai Nem Mãe’ para este mês de novembro e desde então concentrado esforços e estabelecido parcerias com pessoas e empresas renomadas no setor, preparando e estruturando campanha consistente e com recursos para investimentos razoáveis, nos deparamos com uma situação que nos força a dirigir a palavra à imprensa e ao público em geral.

Nosso setor de programação do filme se dirigiu enfaticamente aos responsáveis nos circuitos exibidores e nos comunicamos com as pessoas que comandam esses circuitos num apelo para levarem em consideração as qualidades e o potencial do filme, que alguns poucos já conhecem por ter assistido em sessões especiais, e que já podem ser avaliados por algumas qualidades evidentes na nossa página informativa sempainemmae.com.br/imprensa e no Instagram em @sempai_nemmae.

Cabe registrar a dimensão desse esforço. Somente nas redes sociais, nos últimos trinta dias, o filme acumulou quase um milhão de visualizações, alcançou quase 500 mil pessoas e gerou quase 90 mil interações, a partir de 66 conteúdos publicados. Um único vídeo ultrapassou 277 mil visualizações. Somam-se a isso a veiculação de mídia dentro das próprias salas de cinema, pela rede Flix, os eventos de pré-estreia com a presença do elenco e os disparos com Ingresso.com e Filme B. Construímos demanda antes da estreia, por um filme que o público ainda não teve a chance de ver.

Apesar de estarmos presentes em inexplicáveis únicas 4 sessões diárias, apenas em São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, estamos considerando essa primeira semana quase como uma pré-estreia. Pela amostragem de respostas que o filme tem gerado, temos a convicção que esse circuito irá se multiplicar e que o filme poderá exercer todo o seu potencial com a ampliação do circuito de distribuição e a devida oferta para o público.

A situação que vivenciamos é produto da falta de uma política mais efetiva e propositiva para o cinema brasileiro e que afeta não apenas o nosso filme, mas grande parte dos bons filmes que não estão sendo vistos como poderiam por não haver a oferta correta ao público.

Essa limitação é consequência da omissão e da falta de uma regulação efetiva que deveria estar sendo feita pela Ancine – capturada pelos setores econômicos com peso assimétrico ao do cinema brasileiro – em conjunto com o Conselho Superior de Cinema, responsável legal pelas diretrizes para o audiovisual brasileiro.

Em outro capítulo do mesmo problema, se destaca a vergonhosa falta de regulação do streaming, que já foi implantada nos mercados mais relevantes do mundo e vem encontrando barreiras para que isso aconteça em nosso país, que está entre os que mais

consomem vídeos online, afetando enormemente a totalidade da cadeia de produção audiovisual do país.

As propostas hoje sendo colocadas nas casas legislativas, estão sujeitas ao lobby poderoso das big techs que querem dirigir unilateralmente as opiniões e preferências de uma nação cosmopolita e que também tem que ser soberana como a nossa. Estas questões precisam ser revistas e reformuladas restaurando-nos a dignidade que nos pertence”.