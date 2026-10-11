Encontro Nacional de Cinema Infantil lança pesquisa para mapear o audiovisual feito para crianças no Brasil 

Foto © Carolina Arruda

Cerca de 30 representantes do audiovisual infantil brasileiro, como Rosane Svartman, Beth Carmona, Flávia Lins e Silva, Célia Catunda e Arthur Fiel, reuniram-se no Encontro Nacional de Cinema Infantil com o objetivo de construir coletivamente estratégias e ações voltadas ao desenvolvimento do setor no país. O encontro faz parte da programação da 25ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que segue até o dia 17 de outubro, no Centro Integrado de Cultura e no Teatro Ademir Rosa, na capital catarinense.

Durante o encontro foi lançado o Mapeamento do Audiovisual Infantil e Infantojuvenil no Brasil, realizado pelo Observatório Brasileiro do Audiovisual Infantil (OBA!) em parceria com a mostra. Trata-se de um formulário de pesquisa com vistas ao levantamento de dados que ajudem a compreender o estado atual do setor e a balizar discussões em torno de políticas e mercado. O formulário, voltado a profissionais, empresas e instituições, poderá ser preenchido até dia 20 de novembro e, posteriormente, os dados coletados serão reunidos em um documento aberto ao público.

A necessidade de políticas públicas contínuas direcionadas à infância esteve entre os pontos centrais do debate. A cota transversal de 25% direcionada ao audiovisual infantil foi apontada como uma das principais demandas do setor.

Segundo uma pesquisa do Observatório Brasileiro do Audiovisual Infantil (OBA!), apresentada pelo mestre em cinema e audiovisual Arthur Fiel, a cada dez filmes exibidos nos cinemas brasileiros, em 2025, seis eram infantis e infantojuvenis e bateram recorde de público.

A concorrência desleal com as plataformas online e a necessidade urgente em regularizá-las também esteve em pauta. O debate também trouxe à tona a importância do relacionamento entre realizadores e distribuidoras e a necessidade de contabilizar circuitos exibidores já estabelecidos com instituições escolares.