Evento de mercado do DiALAB Film & Media Festival abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o DiALAB Industry, frente de negócios e mercado do DiALAB Film & Media Festival. O evento internacional, realizado em Salvador (BA), posiciona a capital baiana como o epicentro do audiovisual negro, do mercado criativo e das conexões globais na Ibero-América. Voltado a profissionais, realizadores e produtores, a ação de mercado, que acontece de 3 a 5 de dezembro, tem como foco a geração de oportunidades concretas de negócios e a construção de alianças estratégicas de médio e longo prazo. Quem deseja participar das rodadas de negociação tem até 27 de outubro para se inscrever.

A ação conecta criadores a tomadores de decisão nacionais e internacionais, como distribuidores, agentes de vendas, canais de TV, plataformas de streaming e fundos globais de financiamento e coprodução. Produtores internacionais também podem se inscrever, de acordo com a categoria de atuação no mercado audiovisual. Nesta edição, a ação de mercado está dividida em duas modalidades estratégicas.

O DiALAB Copro é voltado para projetos de longa-metragem e obras seriadas em estágio de desenvolvimento. O objetivo é conectar realizadores a fundos, agentes de vendas e distribuidores internacionais, com foco em oportunidades de coprodução, financiamento e circulação em festivais e mercados mundiais por meio de agendas curadas. O DiALAB Short é focado em curtas-metragens em fase final de pós-produção. A iniciativa apoia a entrada das obras nos circuitos comerciais e festivais internacionais, conectando os filmes a curadores, canais e distribuidores para a criação de estratégias de vendas e carreira.

O grande diferencial do DiALAB Industry está na integração entre as rodadas de negócios one-to-one e a experiência territorial da Bahia. Além dos encontros individuais previamente curados, pitchings e matchmaking, a programação inclui o Take SSA, ação que apresenta Salvador como ativo estratégico para o audiovisual, aproximando players e participantes de locações, equipamentos culturais e hubs criativos da cidade. As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site oficial do evento, www.dialab.me, e os regulamentos completos e especificações de elegibilidade estarão disponíveis na plataforma de inscrição.