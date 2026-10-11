“Território do Crime” estreia no Space e na HBO Max

O filme “Território do Crime” estreia na segunda-feira, 12 de outubro, às 22h30, no Space e na HBO Max. Protagonizada por Jackson Antunes, Thais Lago e Eucir de Souza, a produção policial explora os limites da lealdade, o preço do poder e a luta por justiça em uma cidade marcada pela disputa entre diferentes forças do crime.

Em um território polarizado no Norte do Brasil, o poder do crime é dividido entre os irmãos Gilvan e Dino. Gilvan (Eucir de Souza) é apresentador de um programa sensacionalista e um dos chefes da milícia. Dino (Jackson Antunes), por sua vez, ascendeu no submundo do crime até se tornar um dos principais nomes do tráfico na região. A guerra fria que dominava a cidade começa a se intensificar, quando a milícia de Gilvan decide avançar sobre o território de Dino.

Em meio a esse cenário, Andreia (Thais Lago), uma policial idealista, começa a perceber que as operações que deveria liderar para combater o crime estão, na verdade, sendo usadas como manobras para ampliar o poder da milícia. Diante das descobertas, ela decide investigar quem são os verdadeiros beneficiados por essas circunstâncias adversas. À medida em que a disputa entre os irmãos se intensifica, a cidade se transforma em palco de uma guerra que ameaça consumir tudo ao seu redor.

“Território do Crime” é uma produção da Intro Pictures para a Warner Bros Discovery, com direção de Gustavo Bonafé.