Lucía Puenzo, premiada cineasta e escritora argentina, lança novo romance e participa do Festival do Rio

Foto © Laura Ortego

“Os Invisíveis” (Gryphus Editora), novo romance da escritora e cineasta portenha Lucía Puenzo, aborda o tema da infância roubada a partir da perspectiva de dois adolescentes e um menino de seis anos que, vivendo nas ruas de Buenos Aires, são recrutados por indicação de um ex-policial que se tornou segurança privado, para realizar uma série de delitos em residências de luxo em Buenos Aires e em Punta del Este, no Uruguai.

“Os Invisíveis” é também o título do curta-metragem que Puenzo dirigiu em 2005, a partir de uma história que ouviu de dois meninos de rua, e que só agora transpôs para um texto literário. Puenzo fez o caminho inverso do que costuma acontecer em seu processo de criação artística. Desta vez, o roteiro do filme surgiu antes da obra literária.

No livro tão literário quanto cinematográfico, dois adolescentes e uma criança indefesos e inteligentes sobrevivem às constantes ameaças que circulam nas ruas, onde se fala de um médico que anda pelo Onze, bairro pobre de Buenos Aires, cuidando das crianças, oferecendo casa e comida em troca de passar uma noite com elas; onde as meninas são levadas para o Norte e nunca mais voltam; onde policiais usam as crianças como bucha de canhão.

Mas não deixam de ser meninos e a infância adiada se manifesta. Como acontece no momento em que as crianças veem o mar pela primeira vez e mergulham para abraçar uma alegria intensa, e, ao mesmo tempo, efêmera.

Premiada escritora, diretora e roteirista, Puenzo já publicou no Brasil pela mesma editora os livros “O Menino Peixe” (2009) e “O Médico Alemão” (2014). Em sua nova obra de ficção, ela traz um comovente retrato comum à América-Latina: o impacto devastador do abismo social na realidade dos indivíduos e, em especial, na vida de crianças.

Aos 46 anos, Puenzo é um nome em evidência na Argentina e transita com igual desenvoltura entre a literatura e o cinema. Em 2010, teve um conto seu selecionado para a primeira edição de Os Melhores Jovens Escritores em Língua Espanhola da prestigiosa revista literária inglesa Granta. Um de seus romances mais conhecidos, “O Médico Alemão”, foi adaptado ao cinema, e a autora também ficou à frente do roteiro e da direção do longa, que arrematou 11 prêmios cinematográficos em festivais ao redor do mundo.

Com seu longa-metragem de estreia, “XXY”, venceu o Prix de Jeunesse (Prêmio da Juventude) no Festival de Cinema de Cannes de 2007, além do Prêmio Goya de Cinema na categoria Melhor Filme Estrangeiro.

Filha do cineasta Luis Puenzo, primeiro diretor latino-americano a ganhar um Oscar, Puenzo é uma das convidadas do Festival do Rio 2023, onde irá apresentar os filmes “Los Impactados”, na première de 12 de outubro, e, no dia 13, “Tell it Like Woman”, antologia de sete contos cinematográficos dirigidos por mulheres e filmados em diferentes partes do mundo, que concorreu ao Oscar de 2022 na categoria de Melhor Canção Original.

Sobre a autora: Lucía Puenzo (Buenos Aires, 1976) é escritora e cineasta. Formou-se em Letras e estudou no Instituto Nacional de Cinema (INCAA) de Buenos Aires. É autora de vários romances, roteirista de longas-metragens, documentários e minisséries para TV. Em 2015, sua série de TV “Cromo” foi selecionada como a única participante latino-americana na recém-criada seção Prime Time do Festival de Cinema de Toronto. O trabalho mais recente de Puenzo vai do cinema à televisão e inclui “O Médico Alemão” (Wakolda), bem como a exibição na Amazon Original de “La Jauría” (A Matilha). Pela Gryphus Editora lançou “O Menino Peixe” (2009) e “O Médico Alemão” (2014).

Os Invisíveis

Autora: Lucía Puenzo

Editora: Gryphus

Páginas: 160

Preço: R$ 69,90 / R$ 34,90 (e-book)

Lançamento do livro: 11 de outubro