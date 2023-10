Série “Pandemia entre Nós” estreia no SescTV explorando os impactos da Covid-19

No dia 10 de outubro, a partir das 20h, estreia no SescTV a série documental “Pandemia entre Nós”, disponível também sob demanda em sesctv.org.br/pandemiaentrenos, com direção de Paulo Markun e Laura Artigas. Mergulhando em um cenário multifacetado, a produção tem como tema central o impacto da Covid-19 sobre os brasileiros. Nela, personagens de distintos territórios e condições compartilham suas vivências da pandemia. O primeiro episódio, intitulado “Manaus”, apresenta o colapso dos sistemas de saúde e funerário da capital, que a tornou um emblemático exemplo dos momentos mais críticos da pandemia.

Para narrar as diversas histórias, a equipe visitou sete Estados em cada uma das regiões do país para registrar os depoimentos pessoais sobre a pandemia. Ao longo de oito episódios, a série aborda desde o impacto da pandemia no mercado de trabalho e nas emoções das pessoas, até iniciativas de solidariedade e desafios enfrentados na educação. Também são exploradas questões específicas vividas por diferentes faixas etárias: desde a maternidade, bebês e crianças, passando pela adolescência, até a velhice.