FestCurtasBH chega à 25ª edição, celebrando o cinema experimental e obras realizadas por mulheres

Foto: “Thuë Pihi Kuuwi – Uma Mulher Pensando”

O FestCurtasBH – Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, realizado pela Fundação Clóvis Salgado (FCS), chega em 2023 à sua 25ª edição, celebrando o marco de maior número de filmes inscritos. O festival, que acontece entre os dias 11 e 22 de outubro, recebeu 3.031 obras, sendo 944 filmes nacionais de 27 Estados brasileiros e centenas de outros filmes de 106 países. O festival exibirá 142 filmes, entre mostras competitivas, paralelas e especiais, distribuídas ao longo de 30 programas, além de sessões on-line.

A edição 25 do FestCurtasBH acontecerá presencialmente no Cine Humberto Mauro, na Sala Juvenal Dias, no Espaço Mari’Stella Tristão e na Galeria Aberta Amilcar de Castro, do Palácio das Artes, com acesso gratuito, e contará com exibição de filmes, sessões comentadas, mesa-redonda, debates, exposição, show de abertura, além da oficina de crítica “Corpo Crítico”, que chega à 6ª edição consecutiva, e convidou, este ano, a plataforma Indeterminações, fundada por Lorenna Rocha/PE e Gabriel Araújo/MG, e dedicada à construção de espaços públicos de discussão, com a finalidade de pôr em conjunção os pensamentos que permeiam e extrapolam o campo cinematográfico negro no Brasil. Já o público de todo o país poderá, ainda, ter acesso on-line às sessões fílmicas na plataforma própria do Cine Humberto Mauro, o cineHumbertoMauro/MAIS.

O FestCurtasBH conta com uma curadoria variada que apresentará, nas mostras competitivas e paralelas, produções recentes nacionais e internacionais, bem como uma mostra de caráter competitivo dedicada exclusivamente à produção mineira. Numa seleção que propõe arranjos singulares e estimulantes em torno dos filmes contemporâneos, as mostras paralelas se voltam para temáticas que repercutem vivamente no presente, além das já tradicionais e vivazes mostras Juventudes, Infantil, Animação e da tradicional Sessão Maldita. Os filmes exibidos nas mostras competitivas serão avaliados por um corpo de júri dedicado a cada recorte, e concorrem ao prêmio oficial no valor de R$5 mil reais, além do já tradicional Troféu Capivara. As demais obras, exibidas nas mostras paralelas – juntamente aos filmes exibidos em competitiva – concorrem ao prêmio oficial do Júri Popular, no valor de R$3 mil reais, além do Troféu Capivara.

Na programação do FestCurtasBH, duas mostras especiais destacam as produções cinematográficas e em múltiplos suportes. A primeira mostra é dedicada ao cinema de mulheres latino-americanas, com recorte histórico e contemporâneo, curada pelas programadoras e pesquisadoras peruanas Ivonne Sheen Mogollón e Mónica Delgado. Após cada uma das quatro sessões programadas, as curadoras realizarão debates e comentários com o público presente. Os debates e conversas serão realizados em espanhol, e contarão com mediação da equipe de curadoria do FestCurtasBH e tradução para o português.

A segunda mostra especial, dedicada à obra de Cauleen Smith, cineasta e artista multimídia nascida nos Estados Unidos, apresentará um retrospecto de sua carreira, com obras em formato digital e em película de 16mm, além da versão digitalizada e restaurada de uma de suas mais potentes obras no cinema, “Drylongso” (1998, EUA). A cineasta, que estará presente durante o festival, realizará sessões comentadas em inglês, com tradução para o português, além da apresentação de uma performance inédita, durante a programação do festival. Ainda durante o evento – e prolongada até o fim de outubro –, Cauleen Smith apresenta, pela primeira vez no Brasil, a obra “Space Station: A Rock in a River”, que integra a exposição dedicada à artista, organizada pela equipe de Coordenação do FestCurtasBH. A instalação vai ocupar a Galeria Mari’Stella Tristão, no Palácio das Artes, e o acesso é gratuito.

25º FestCurtasBH – Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte

Data: 11 a 22 de outubro (presencial) | 14 a 23 de outubro (on-line) / Space Station: A Rock in a River, de Cauleen Smith (exposição presencial) – 13 a 29 de outubro / Corpo Crítico convida Indeterminações (oficina presencial) – 11, 12, 16 e 17 de outubro

Local: Palácio das Artes – Cine Humberto Mauro, Sala Juvenal Dias, Espaço Mari’Stella Tristão e Galeria Aberta Amilcar de Castro