Futura lança a série “A Sustentável Leveza do Ser”, que exalta a beleza da Chapada dos Veadeiros

Foto © Rafael Martinelli

No dia 11 de outubro, às 21h, estreia no canal Futura a série “A Sustentável Leveza do Ser”. São 13 episódios filmados na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, com paisagens exuberantes, personalidades diversas e reflexões sobre sustentabilidade e a importância da relação respeitosa entre o homem e a natureza.

“A Sustentável Leveza do Ser” está entre as atrações da Faixa Verde do Futura, faixa temática de programação focada em sustentabilidade e responsabilidade social, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, das 21h às 0h. A série é uma coprodução entre a Aquarela Midwest, a Fatumbi Films – que têm o cineasta Bruno Fatumbi Torres como sócio – e a Lumiô Filmes, do diretor Leo Bello.

Desde 2020, o produtor Bruno Fatumbi Torres colocou em prática na produção da série os preceitos do Guia de Produção Audiovisual Sustentável, idealizado por ele próprio e organizado pela produtora de impacto Lai Dantas. Um detalhado processo de todas as ações das equipes de filmagem (da pesquisa à produção), resultou em um inventário de emissões de CO2, também conhecido como gás de efeito estufa.

A produtora conseguiu compensar 16,3 toneladas de carbono, com o replantio de 115 mudas de árvores nativas em área de nascentes, em parceria com a Ecooar Biodiversidade, e outras 6,5 toneladas por meio da aquisição de Créditos de Carbono Premium, em ação conjunta com a Sustainable Carbon. Isso dá à série o provável título de pioneira entre os programas de TV na compensação de todos os impactos negativos emitidos durante a produção de uma série.

Para chegar a este número, foram contabilizados os gastos com combustíveis, transporte terrestres e aéreos, eletricidade, resíduos sólidos e resíduos orgânicos. Parte da compensação foi investido no projeto social das Cerâmicas Guaraí, Itabira e Santa Izabel, da cidade de Itaboraí/RJ, que tem um projeto de promoção ao desenvolvimento sustentável da comunidade local e emprega mulheres, ex-detentos e pessoas com deficiência, inserindo esses profissionais no mercado de trabalho.