Série inédita do Curta! mostra trajetória de diretores de arte

Foto: Cassio Amarante em cena da série “Diretores de Arte”

Chega ao Curta! a série “Diretores de Arte”, uma produção inédita e exclusiva. Dirigida por Flávio Ramos Tambellini, a série debate o lugar dos profissionais da direção de arte no cinema e traz, a cada episódio, um diretor ou diretora de arte de grande relevância para o cinema brasileiro e latino-americano. Eles contam sobre suas trajetórias, processos criativos, influências e sobre a relação que constroem com outros membros da equipe de produção de um filme – como diretores, fotógrafos e figurinistas – para sua concepção visual.

Dividida em dez episódios, a série entrecorta os depoimentos dos diretores de arte com cenas de filmes dos quais participaram. No primeiro episódio, Cassio Amarante relembra sua participação em “Xingu”, “Bingo” e “O Ano em que meus Pais Saíram de Férias”. Nos seguintes: Luciana Quartaruolo fala de “Medianeras”, “Delîcia” e “Roman”; Cláudio Amaral Peixoto, de “Meu Nome Não É Johnny”, “Lisbela e o Prisioneiro” e “Cazuza”; Coca Oderigo, de “A Menina Santa”, “O Pântano” e “Diários de Motocicleta”; e Dina Salem Levy, de “Benzinho”, “Mate-me por Favor” e “Um Animal Amarelo”.

Já Marcos Flaksman conta sobre “Garota de Ipanema”, “O Xangô de Baker Street” e “Se Eu Fosse Você”; María Eugenia Sueiro, sobre “A Mulher Sem Cabeça”, “O Cidadão Ilustre” e “Abraço Partido”; enquanto Tulé Peake comenta “Casa de Areia”, “Cidade de Deus” e “Os Matadores”, e Vera Hamburguer aborda “Não Por Acaso”, “Hoje” e “Sequestro Relâmpago”. Em seu último episódio, a série homenageia Tiago Marques, diretor de arte falecido precocemente, em 2022, pouco depois de ter sido convidado para participar da produção. Sua trajetória é relembrada através de registros pessoais, entrevistas cedidas por seus colegas de profissão e por sua filmografia.

No episódio de estreia, o diretor de arte Cassio Amarante passeia pelas ruas de São Paulo enquanto conta detalhes de sua história no audiovisual e reflete sobre seu próprio ofício. Ele relembra o início de sua carreira, ainda como assistente, quando fez parte das equipes de filmes como “Terra Estrangeira” (1995) e “Central do Brasil” (1998), ambos de Walter Salles, em experiências fundamentais para a sua formação.

Seu depoimento é entrecortado por trechos de filmes, entre eles os que contam com sua direção de arte: “Xingu” (2011), “Bingo” (2017) e “O Ano Em que meus Pais Saíram de Férias” (2006). Cassio comenta seu processo de criação em cada um deles, além dos desafios enfrentados por ele e sua equipe na construção de cenários, na caracterização dos atores, entre outros fatores.

“Diretores de Arte” é uma série da Tambellini Filmes viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Logo após a estreia no Curta!, os episódios também estarão no Curta!On – Clube de Documentários, disponível na Claro TV+ e em CurtaOn.com.br.