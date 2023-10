Science Film Festival acontece, online e presencial, em São Paulo

Foto: “O Pum das Vacas”, de Irma Ávila Pietrsanta (México)

Considerado o maior festival de cinema científico do mundo, o Science Film Festival também acontece no Brasil, online e presencial em São Paulo, em uma parceria entre o Goethe-Institut e o Midiativa. A edição deste ano vai de 10 de outubro a 20 de dezembro.

Com a premissa de Conhecimento através do entretenimento, o Science Film Festival 2023 traz nesta edição como tema sua parceria oficial no apoio à Década das Nações Unidas para a Restauração de Ecossistemas. O tema é um chamado de mobilização para a proteção e revitalização dos ecossistemas em todo o mundo. Os 149 filmes selecionados, de vários gêneros e formatos, falam direta ou indiretamente sobre isso. A Restauração dos Ecossistemas significa ajudar na recuperação dos ecossistemas que foram degradados ou destruídos, bem como conservar os ecossistemas que ainda estão intactos. O festival recebeu mais de 1.700 filmes de 102 países este ano. O Brasil tem 48 títulos na programação do festival, e é considerado um dos mais importantes produtores de conteúdo audiovisual com temáticas em cima de preservação e restauração.

A quinta edição do Science Film Festival apresenta uma seleção de filmes de vários países que serão apresentados até 20 de dezembro, em formatos online e presencial. O Brasil é o único país da América Latina que recebe o evento, que ocorre também em outros 21 países. A abertura acontece na terça-feira, 10 de outubro, em São Paulo, no cinema/auditório Castelo Branco da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), a partir das 19h, com a exibição do curta mexicano “O Pum das Vacas” e “Parceiros da Floresta”, com a presença do diretor Fred Rahal Mauro, seguida de debate sobre o tema do ano, A Década da ONU para a Restauração do Ecossistema.

A edição brasileira do festival traz 48 produções da África do Sul, Alemanha, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Espanha, EUA, França, Índia, México, Polônia, Portugal, Reino Unido, Suíça, Tailândia, além do Brasil em vários formatos e gêneros, todos dublados ou legendados para o português brasileiro. A seleção do Brasil é feita pelo Midiativa, e por isso traz vários conteúdos indicados para crianças e jovens, a partir das necessidades, realidades e possibilidades brasileiras e de cada faixa etária.

Como os filmes para a faixa 5 a 8 anos, que tem o argentino “Os Motorhomes”, produção do canal Pakapaka, premiado em diversos festivais, e o brasileiro “UAU Animal – Chifres que Parecem Mãos”. A categoria 9 a 11 anos é a que traz mais títulos, 15, incluindo dois episódios da “TV Quintal”, série brasileira indicada ao Emmy, o bem-humorado “O Pum das Vacas”, do México, e um episódio de “O Show da Luna!”, V de Vacina, referência em audiovisual infanto-juvenil em todo o mundo. Para os mais velhos, “A Saúde Mental da Geração Z: Histórias Climáticas”, curta norte-americano que traz importante discussão sobre o impacto da crise climática nos mais jovens.

Para o público geral destaca-se o longa-metragem “Biocêntricos, ainda em cartaz em alguns cinemas no Brasil”, e “Cosmovisões”, um filme sobre mulheres, feito por mulheres, que nos ajudam a compreender as visões de mundo da cultura indígena no Brasil e sua forma milenar de vivenciar a vida.

Todo o festival é gratuito, e para assistir aos filmes é só acessar o formulário e se inscrever a partir do dia 10 de outubro.

Além das exibições, todo ano, o SFF promove encontros e oficinas para estender o tema para além das telas. Todos são gratuitos.

Com encontros online, as Jornadas, realizadas para difundir o evento e os temas da maior importância para o mundo contemporâneo e a sociedade, promovem debates entre profissionais de diferentes áreas sobre ciência, mídia e educação e são abertas ao público em geral. Nesta edição, serão três Jornadas presenciais, ao longo do mês de outubro. Em breve mais informações e inscrições.

O evento é realizado pelo Goethe-Institut e Midiativa e conta com o apoio da Spcine, empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, a parceria da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e o apoio de diversos parceiros.

Science Film Festival

Data: 10 de outubro a 20 de dezembro

Gratuito

Sessões presenciais: em outubro no Circuito Spcine

Sessões online (inscrições): https://forms.gle/iKZsntDXXi3v4DVm8