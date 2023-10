1º Festival Cinépolis do Cinema Nordestino chega a João Pessoa, Fortaleza, Natal e São Luís

Foto: “Pequenos Guerreiros”, de Bárbara Cariry

A Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, anunciou o 1º Festival Cinépolis do Cinema Nordestino, que terá sua edição inaugural realizada e distribuída, simultaneamente, por quatro capitais da região: João Pessoa, Fortaleza, Natal e São Luís.

O evento está agendado para o período de 12 a 18 de outubro e conta com a produção e curadoria da Bolandeira Arte & Films, a mesma produtora que chancela o Fest Aruanda, o mais antigo festival da capital paraibana.

Esta iniciativa é inédita no contexto do parque exibidor brasileiro e reflete a visão compartilhada pela produtora, que mantém uma parceria com a rede Cinépolis desde 2015.

O 1º Festival Cinépolis será uma oportunidade de reconhecer e legitimar o trabalho de cineastas veteranos e saudosos dos quatro estados, uma ideia que nasceu junto com o projeto, idealizado por Luiz Gonzaga de Luca, diretor da Cinépolis Brasil.

A curadoria, assinada por Lúcio Vilar, fundador e diretor do Fest Aruanda, será um recorte do que há de mais significativo nos últimos anos da produção audiovisual dos quatros estados nordestinos contemplados nessa primeira edição.

Confira a programação do festival:

FORTALEZA – Cinépolis Shopping RioMar

12/10 – Os Pobres Diabos (FIC) Rosemberg Cariry – (Diretor Homenageado)

13/10 – Greta (FIC) – Dir. Armando Praça

14/10 – Pacarrete (FIC) – Dir. Allan Deberton

15/10 – Soldados da Borracha (DOC) – Dir. Wolney Oliveira

16/10 – A Praia do Fim do Mundo (FIC) – Dir. Petrus Cariry

17/10 – Currais (DOC) – Dir. David Aguiar e Sabina Colares

18/10 – Pequenos Guerreiros (FIC) – Dir. Bárbara Cariry

JOÃO PESSOA – Cinépolis Manaíra Shopping

12/10 – Beiço de Estrada (FIC) – Dir. Eliézer Rolim – (Diretor homenageado – Póstuma)

13/10 – Desvio (FIC) – Dir. Arthur Lins

14/10 – Bia (FIC) – Dir. Taciano Valério

15/10 – Aponta pra Fé ou Todas as Músicas da Minha Vida (FIC)– Dir. Kalyne Almeida

16/10 – O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira) (DOC) – Dir. Bertrand Lira

17/10 – Miami Cuba (DOC) – Dir. Caroline Oliveira

18/10 – Jackson – Na Batida do Pandeiro (DOC) – Dir. Marcus Vilar e Cacá Teixeira

SÃO LUÍS – Cinépolis São Luís Shopping

12/10 – Terras de Quilombo (DOC) – Dir. Murilo Santos – (Diretor Homenageado)

13/10 – Lamparina da Aurora (FIC) – Dir. Frederico Machado

14/10 – Manuel Bernardino: O Lenin da Matta (DOC) – Dir. Rose Panet

15/10 – Ventos que sopram – Maranhão (DOC) – Dir. Neto Borges

16/10 – Celso Antônio, Brasileiro (DOC) Dir. Beto Matuck

17/10 – No Fundo da Terra (DOC) – Dir. Milena Carvalho

18/10 – Jackson – Na Batida do Pandeiro (DOC) – Dir. Marcus Vilar e Cacá Teixeira

NATAL – Cinépolis Natal Shopping

12/10 – Boi de Prata – (FIC) Dir. Carlos Augusto Ribeiro Jr. – (Diretor Homenageado – Póstuma)

13/10 – Beiço de Estrada (FIC) – Dir. Eliézer Rolim

14/10 – O Seu Amor de Volta (Mesmo que ele não queira) (DOC) – Dir. Bertrand Lira

15/10 – Aponta pra Fé ou Todas as Músicas da Minha Vida – Dir. Kalyne Almeida

16/10 – Desvio (FIC) – Dir. Arthur Lins

17/10 – Fendas (FIC) – Dir. Carlos Segundo

18/10 – O Alecrim e o Sonho (FIC) – Dir. Valério Fonseca