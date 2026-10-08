Giros Filmes produz série documental sobre os biomas brasileiros

A diversidade natural do Brasil ganha diferentes vozes e perspectivas na nova série documental “Biomas do Brasil e a Bioeconomia”, produzida pela Giros Filmes, com direção de Belisário Franca e Pedro Nóbrega e coprodução da Spice. A série terá como apresentadores nomes da música, da televisão e do cinema, cada um representando um dos seis biomas brasileiros: Fafá de Belém, na Amazônia, Gabriel Sater, no Pantanal, Eriberto Leão, na Mata Atlântica, Lucy Alves (foto), na Caatinga, Nathália Cruz, no Cerrado, e Mel Lisboa, no Pampa.

Ao longo de seis episódios o público fará uma imersão pelas diferentes paisagens, riquezas naturais e comunidades que compõem o território brasileiro, partindo das características e dos desafios de cada bioma para discutir também o potencial da bioeconomia como caminho para um futuro mais sustentável no Brasil.

Para aprofundar o conhecimento apresentado em cada episódio, a produção reúne grandes nomes da ciência, da academia e do terceiro setor brasileiro, ligados à bioeconomia, entre eles os cientistas Carlos Nobre e Paulo Artaxo, o coordenador do MapBiomas Tasso Azevedo, o economista e professor Ricardo Abramovay e a presidente do CEBDS Marina Grossi.

Dos seis episódios previstos, quatro já estão concluídos, enquanto os dois restantes estão em processo de produção e captação de recursos, que são Pantanal e Pampa. A série tem estreia prevista para o primeiro trimestre de 2027, na TV Futura e na Globoplay.