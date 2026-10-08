“Um Tio Quase Perfeito 3” estreia nesta quinta-feira

Foto © Daniel Chiacos

Quase dez anos depois, a franquia “Um Tio Quase Perfeito” chega ao seu terceiro capítulo. Marcus Majella volta a viver Tio Tony no filme que fecha a trilogia e estreia exclusivamente nos cinemas no dia 8 de outubro, com distribuição da H2O Films e codistribuição da Sony Pictures.

À frente dos três longas, a direção é de Pedro Antonio (“Agentes Muito Especiais”, “Tô Ryca!”), e o roteiro é de Sabrina Garcia, Pedro Antonio e Rodrigo Goulart. Ana Lúcia Torre, Letícia Isnard e Danton Mello estão de volta, assim como Julia Svacinna, João Kalume e Soffia Monteiro, que acompanham a história desde o primeiro filme. O longa também marca a estreia de Maria Eduarda Rodrigues nos cinemas, no papel da bebê Alice.

No novo filme, Tony se sente cada vez mais sozinho. Os sobrinhos cresceram, ganharam independência e fizeram planos que não incluem o tio: Patrícia (Julia Svacinna) quer estudar no Pantanal, João (João Kalume) pretende fazer um filme e Valentina (Soffia Monteiro) vai para um curso de dança em Minas Gerais. No entanto, sua vida vira de cabeça para baixo quando uma bebê desconhecida é deixada na porta de sua casa. Sem saber o que fazer, Tony aciona os sobrinhos e, juntos, eles criam planos mirabolantes para encontrar os pais da criança. Entre trocas de fralda, noites em claro, papinhas e até uma ida à delegacia, onde acaba acusado de ter roubado a bebê, o tio quase perfeito pode descobrir um novo laço de amor.