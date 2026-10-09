Mostra do Filme Livre abre inscrições para filmes independentes

A Mostra do Filme Livre (MFL) está com inscrições abertas para sua edição de 2027. Filmes de qualquer duração, formato, gênero e ano de realização podem ser inscritos gratuitamente até 15 de novembro, exclusivamente pelo site www.filmelivre.com.

Criada para exibir, discutir e difundir o cinema brasileiro independente, a MFL chega à sua 22ª edição mantendo o foco em filmes que escapam dos lugares comuns da narrativa e apostam em diferentes formas de criação. A programação reúne sessões de cinema, debates, oficinas, cursos, sessões comentadas e premiação.

Podem participar filmes realizados em qualquer época, desde que não tenham sido exibidos no circuito comercial nem em edições anteriores da MFL. Filmes que já tenham sido disponibilizados na internet também podem ser inscritos. Durante o período de inscrições e, em caso de seleção, até o final do evento, a organização solicita que essas obras permaneçam protegidas por senha ou configuradas como não listadas. A inscrição aceita links para visualização online, como YouTube e Vimeo. Não serão aceitos links para download de arquivos.

Na ficha de inscrição, também deverão ser informadas a classificação indicativa da obra e a existência, ou não, de recursos de acessibilidade, como legendagem descritiva, Libras e audiodescrição.

Ao inscrever um filme, o responsável pela obra declara estar de acordo com o regulamento da MFL 2027 e autoriza sua exibição, sem remuneração, nas sessões presenciais e online da Mostra. Também autoriza o uso de imagens e trechos de até um minuto do filme para divulgação do evento.

A seleção será feita pela equipe de curadoria da WSET Multimídia, que definirá os filmes destinados às sessões competitivas e não competitivas. O resultado será divulgado em janeiro de 2027, no site da MFL, e os selecionados também serão comunicados por e-mail.

Os filmes selecionados para as sessões competitivas concorrerão a um total de R$ 30 mil em prêmios em dinheiro, em categorias que serão definidas pela curadoria e por votação online no site da mostra.

As categorias e os respectivos valores serão anunciados em fevereiro de 2027. A MFL também poderá oferecer outras premiações em produtos, serviços ou dinheiro.

A premiação em dinheiro será paga aos vencedores em junho de 2027, após o encerramento das sessões presenciais e online.

Entre as sessões previstas para a MFL 2027 estão Panoramas Livres, painel da produção independente brasileira contemporânea; Mundo Livre, filmes realizados por brasileiros no exterior ou por estrangeiros no Brasil; Pílulas, filmes de até cinco minutos; Mostrinha Livre, filmes infanto-juvenis; Territórios, obras sobre territorialidades, migrações e pertencimentos; Biografemas, filmes sobre artistas; Caminhos, filmes realizados em escolas e/ou oficinas de cinema; Maldita, filmes de terror e/ou comédia; Sonoras, filmes musicais e/ou videoclipes; e Cabines Livres, trabalhos que dialogam com o cinema para além das narrativas tradicionais, com propostas mais abstratas, conceituais e híbridas.

Novas sessões poderão ser criadas de acordo com as características da programação e de cada cidade.

A MFL 2027 será realizada a partir de março do próximo ano, em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, sempre com entrada franca. A realização é da WSET Multimídia, com sede no Rio de Janeiro, por meio da Lei Rouanet. A Mostra também faz parte do Fórum dos Festivais.