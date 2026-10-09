MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo tem inscrições abertas

Quem quer entender como o audiovisual brasileiro pode ganhar espaço no mercado internacional terá uma programação especialmente dedicada ao tema na MAX 2026 – Minas Gerais Audiovisual Expo, que acontece de 10 a 12 de novembro, em Belo Horizonte, no Sebrae Minas. As inscrições podem ser realizadas neste link.

Entre os destaques desta edição estão cinco encontros internacionais que colocam em pauta desde a construção de histórias capazes de atravessar fronteiras até estratégias de coprodução, internacionalização, novos formatos e desenvolvimento de propriedades intelectuais.

A programação contará com os painéis “Histórias com identidade atravessam fronteiras”, “Coproduzir para ampliar mundos”, “Minas para o mundo: caminhos reais de internacionalização”, “Novos formatos, novas audiências e novas formas de produzir” e “Clínica internacional de projetos: da ideia à propriedade intelectual”.

As discussões visam aproximar o público de profissionais que atuam em diferentes mercados e colocam em evidência caminhos para ampliar possibilidades de circulação e realização de projetos audiovisuais, além de maneiras para transformar ideias em propriedades intelectuais com potencial de desenvolvimento.

Além dos encontros internacionais, a MAX 2026 terá rodadas de negócios, sessão de pitching, painéis e atividades de conexão com o mercado audiovisual. A proposta é reunir, em um mesmo ambiente, produtores independentes, players, especialistas e profissionais interessados em desenvolver projetos, encontrar parceiros e ampliar oportunidades de negócios.

Este ano, a Rodada de Negócios contará com 58 players. Foram mais de 590 projetos inscritos, de 312 empresas cadastradas. A dimensão comercial do evento já ficou evidente na edição de 2025. A 10ª MAX reuniu 52 players e 128 produtoras independentes, que realizaram 600 reuniões. Foram apresentados 316 projetos, selecionados entre 588 inscritos, com expectativa de R$ 852 milhões em geração de negócios.

A programação completa está disponível no site da MAX.