Filme de terror, com produção brasileira, participa do Marché du Film, de Cannes

Foto © Ben Wilson

O filme “The Darkness Returns”, um thriller sobrenatural, será exibido no Marché du Film, durante o Festival de Cannes, no próximo dia 15 de maio. Com elenco e equipe internacional, o longa tem o gaúcho Anselmo Martini assinando a produção executiva, ao lado de Carolina Brasil e do produtor Daniel Figueiredo. O roteiro é do americano Gary Landi, em parceria com os brasileiros Gleyson Spadetti e Philippe Bastos. Anselmo ficou conhecido como o primeiro vencedor a conquistar uma vaga em Nova York, no reality “O Aprendiz 3”, e tem no currículo produções como “Filhos do Mangue”, dirigido por Eliane Caffé, e “A Banda”, de Hsu Chien, filme em fase de lançamento.

Rodado em Los Angeles, num teatro centenário, a história de “The Darkness Returns” se passa no Dia dos Mortos, em 1975, quando um grupo de cinéfilos se reúne para uma exibição de terror à meia-noite num cinema abandonado. Sem saber que estão amaldiçoados, eles ficam presos e são perseguidos por um carrasco pelos seus pecados de vidas passadas. Cada um carrega ecos de uma história esquecida e o filme revela seus segredos mais obscuros.

A ideia original foi do brasileiro Daniel Figueiredo (novela “Dez Mandamentos” e filmes como “Eyes in the Trees”, com Anthony Hopkins), produtor musical com vasta experiência com trilhas sonoras para TV e filmes americanos. A direção é de William Butler, um veterano do terror, nos EUA, cujo currículo inclui “Madhouse” e “Furnace”. O elenco traz Chris Cleveland (Deadlock, Heroes), Sal Landi (Blonde, Bosch Legacy, The Pitt), as atrizes Angelique Pretorius (Black Sails) e Cassandra Gava (Conan, o Bárbaro), entre outros.

A produção é das empresas Martinus Creative, Kristal Entertainment, XpandFilms, em associação com Candy Bar Productions e NFilmes. A California Pictures é a encarregada da venda mundial do filme.