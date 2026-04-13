Coprodução brasileira “Seis Meses no Prédio Rosa e Azul” é selecionada para a Semana da Crítica, de Cannes

“Seis Meses no Prédio Rosa e Azul” (Seis Meses en el Edificio Rosa con Azul), longa-metragem de ficção do diretor mexicano Bruno Santamaría Razo, integra a prestigiosa seleção competitiva da Semana da Crítica, dedicada principalmente a descobrir novos talentos no cinema, no 79º Festival de Cannes. O filme é uma coprodução entre México (Ojos de Vaca), Brasil (Desvia) e Dinamarca (Snowglobe), e surge como representante da América Latina na programação do festival.

O longa marca a terceira presença consecutiva da produtora brasileira Desvia em grandes festivais (“O Último Azul”, Urso de Prata na Competição Oficial da Berlinale, 2025; “Nosso Segredo”, Berlinale Perspective 2026) e traz o cearense ator Demick Lopes (“A Filha do Palhaço”) no elenco. Em 2024, o longa-metragem brasileiro “Baby”, integrou a seleção e saiu com o prêmio de Melhor Ator Revelação para Ricardo Teodoro.

Inspirado nas memórias do diretor, e rodado em 16mm, o filme nos leva para a Cidade do México no início da década de 90. No dia em que Bruno completou 11 anos, percebeu sentimentos por seu melhor amigo, Vladimir. Os dois entram em conflito com o anúncio repentino de que seu pai foi diagnosticado com HIV. Como nas canções de salsa, a família canta e dança para se afastar da dor. Trinta anos depois, o diretor Bruno filma e reimagina a memória daquilo que não conseguiu compreender totalmente quando era criança.

A seleção de “Seis Meses no Prédio Rosa e Azul” assume um relevância política e histórica nesta edição: o longa é o único representante da América Latina na mostra competitiva da longas-metragens no programa, e é o terceiro filme mexicano selecionado para a seção.

A coprodução é assinada pela Desvia, produtora sediada no Recife, com 15 filmes realizados. Em 2021, a coprodução com o México da Desvia, “Noche de Fogo”, de Tatiana Huezo, foi premiada na Mostra Un Certain Regard.

“Seis Meses no Prédio Rosa e Azul” conta com uma significativa participação brasileira liderada pelas produtoras Rachel Daisy Ellis e Camille Reis. Além de um papel como coadjuvante para o ator brasileiro Demick Lopes, grande parte da pós-produção do longa foi feita no Brasil. O filme conta com participação dos editores Marília Moraes (“Malu”) e Eduardo Serrano (“O Agente Secreto”), a desenhadora de som Miriam Bideram, o compositor musical Leo Chermont, o estúdio de efeitos especiais Aberração Kromatica Filmes, a produtora executiva Amanda Luna, e as pós-produtoras Bia Baggio e Ivich. A produtora mexicana do filme, Bruna Haddad, também tem nacionalidade brasileira. No Brasil, a distribuição ficará a cargo da Fistaile. No cenário global, as vendas internacionais são representadas pela Luxbox.