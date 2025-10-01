Governo de SP recebe inscrições de empresas do setor audiovisual para fazer negócios no Ventana Sur

O Governo de São Paulo levará uma comitiva com até dez empresas paulistas para fazerem negócios no Ventana Sur, em Buenos Aires, na Argentina, um dos maiores eventos do setor audiovisual da América Latina. A missão empresarial, que acontece entre 30 de novembro e 6 de dezembro, será realizada pelo CreativeSP, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado e da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

As empresas interessadas devem consultar o regulamento do programa e se inscrever pelo site da InvestSP até 15 de outubro. Além de incentivar a troca de conhecimentos, o CreativeSP busca promover novos negócios, atrair investimento estrangeiro e potencializar a geração de emprego e renda na indústria cultural.

O programa oferece um reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos das empresas selecionadas com a viagem. Ele ainda promove eventos de networking durante as missões e oferece ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

As empresas selecionadas poderão trocar conhecimentos e fazer negócios com representantes do setor audiovisual dos cinco continentes, seja em rodadas de negócios, sessões de pitch e encontros individuais, por exemplo. O Ventana Sur é organizado pelo Marché du Film, o mesmo que é responsável pela área de negócios do tradicional Festival de Cannes, na França, do qual o CreativeSP também participa.

No ano passado, foram nove missões, que levaram 103 empresas da indústria cultural para eventos sobre inovação, tecnologia, entretenimento, audiovisual, cinema e literatura. A projeção de negócios gerados pelo programa chegou a R$ 725 milhões, além de 6,4 mil empregos.

A missão para o Ventana Sur será a 11ª do CreativeSP em 2025. Antes, ele realizou missões para: Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), South by Southwest (Estados Unidos), Games Developers Conference (Estados Unidos), festivais de cinema e publicidade de Cannes (França), Festival Fringe de Edimburgo (Escócia), Gamescom (Alemanha) e Tokyo Game Show (Japão) – em outubro, os destinos serão Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) e Womex (Finlândia).