Los Angeles Brazilian Film Festival divulga os filmes selecionados

Foto: “Feito Pipa”, de Allan Debberton © Jamille Queiroz

O Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) anunciou a sua seleção oficial de 2026, reafirmando a missão de levar histórias, realizadores e talentos brasileiros ao público internacional. O grande destaque da abertura deste ano será “Feito Pipa” (Gugu’s World), dirigido por Allan Deberton e oficialmente escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2027 de Melhor Filme Internacional. Rodado no interior do Ceará, o filme acompanha Gugu, um menino de 11 anos que vive com a avó e precisa enfrentar a possibilidade de morar com o pai devido ao agravamento da saúde dela. Protagonizado por Yuri Gomes e Teca Pereira, a produção também foi um dos grandes destaques do Festival de Cinema de Gramado.

A seleção desta 19ª edição apresenta um retrato diverso do cinema brasileiro contemporâneo e traz produções que passaram recentemente pelo 54º Festival de Cinema de Gramado. Entre os destaques está “Antártida”, de Bruno Safadi, escolhido para abrir o festival gaúcho em sessão hors-concours e estrelado por Andrea Beltrão, Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal, Antonio Calloni e Lázaro Ramos. Também integra a seleção “Pele de Rinoceronte”, de Marcello Ludwig Maia, que participou da Mostra Competitiva de Longas-Metragens Brasileiros de Gramado. Já na programação de documentários, um dos destaques é “A Extraordinária Vida de Vera Valdez”, do diretor Fabio Meira, também exibido em Gramado.

O festival dá continuidade à sua grade dedicada ao público infantil. Em 2026, o LABRFF apresenta “Diários de Pillar”, de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put, mantendo o compromisso de aproximar as novas gerações das produções nacionais. Além da seleção de documentários.

E, pela primeira vez, o LABRFF exibirá episódios de uma série brasileira em sua grade oficial. O público poderá assistir aos episódios 1 e 2 de “Ayô”, de Yasmin Thayná.

Os curtas-metragens continuam com forte presença no festival. São 22 produções brasileiras selecionadas, reunindo trabalhos de realizadores como Leonardo Martinelli, Mayana Neiva, Dannon Lacerda, Bia Oliveira, Joana Nin e Claudia Castro. A programação inclui ainda oito curtas internacionais.

O LABRFF encerrará a sua edição de 2026 com “Cinco Tipos de Medo” dirigido por Bruno Bini.

Confira as produções selecionadas:

LONGAS METRAGENS

5 Kinds of Fear/ 5 Tipos de Medo (Bruno Bini)

Feito Pipa/Gugu’s World (Allan Deberton)

A última noite/One Last Night (Pedro Belchior/Jheniffer Emerick)

The Rhino Skin/ Pele de Rinoceronte (Marcello Ludwig Maia)

Antarctica/ Antártida (Bruno Safadi)

Kasa Branca/White House (Luciano Vidigal)

Almost Deserted/Quase Deserto (José Eduardo Belmonte)

O Rei da Internet/The King of the Internet (Fabrício Bittar)

Histórias de Terror e Ternura/Stories of Terror and Tenderness (Jimi Figueiredo, Sergio Sartorio)

My Dear Alice / Minha querida Alice (Rogério Sagui)

Eu sou a Lei/ I’m the Law (Miguel Rodrigues)

FILME DIVERSIDADE:

Amigos do Bairro/ Neighborhood Friends (Fernanda Schiavo)

DOCUMENTARIOS:

Gonzaguinha – Da Maior Liberdade/ Gonzaguinha – Freedom to Choose (Susanna Lira)

Watch me / Me Filma (Victor Ribeiro)

The Extraordinary Life of Vera Valdez / A extraordinária vida de Vera Valdez (Fabio Meira)

Reading the World/ Lendo o Mundo (Catherine Murphy, Íris de Oliveira)

INFANTOJUVENIL:

Diários de Pillar/Pillar’s Diary in the Amazon (Eduardo Vaisman, Rodrigo Van Der Put)

CURTAS METRAGENS:

Samba Infinito (Leonardo Martinelli)

Pão Doce/Sweet Bread (Wesley Gabriel Silva Santos)

Terra Bruta/Brute Land (Allan Riggs, Guilherme Suman)

Where do I begin? /Onde eu começo? (Mayana Neiva)

Vipuxuvuco (Dannon Lacerda)

Pupá (Osani)

Encontro Marcado/Meeting (Bia Oliveira)

Nativity Scene/ Presépio (Felipe Bibian)

Slow Down on a Dark Street/ Marcha Lenta em Rua Escura (Joana Nin, Alana Rodrigues)

I, Leo / Eu, Leo (Ricardo Cioni Garcia)

Habeas Pinho (Nathan Cirino, Aluizio Guimarães)

Teia /Weavers (Claudia Castro)

Blinded Eyes / Olhos Fechados (Roberto Leite)

The last carnival/ O último carnaval (Domingos Antonio, Flávio Ermírio)

An Isolated Incident/ Caso Isolado (Edson Lemos Akatoy, Jamila Facury)

Desertores (Tico Barreto)

Those Two / Aqueles Dois (Guilherme Gobbi)

Reverse/Reverso (Gabriela Ono)

Our Way/Do Nosso Jeito (Angélica Di Paula, Julia Rufino)

Interview with Ghosts (Lincoln Péricles)

SÉRIE DE TV:

Ayô – episódios 1 e 2 (Yasmin Thayná)

CURTAS-METRAGENS INTERNACIONAIS: