Confira os premiados do 5º FALA São Chico

Foto © João Barbosa

A 5ª edição do Festival Audiovisual Latino-Americano de São Francisco do Sul – FALA São Chico 2026 encerrou neste sábado com a Cerimônia de Premiação. Entre 1 e 4 de julho, o Cine Teatro X de Novembro, no Centro Histórico do território mais antigo do Brasil, foi o palco das exibições dos 15 filmes de cinco países, que neste ano foram divididos em três programas temáticos: Territórios Livres, Corpos de Permanência e Lugar no Mundo.

O Prêmio de Melhor Filme da Mostra Curtas Catarinenses e Latino-Americanos escolhido pelo Júri Oficial foi para “Madres de Nacimiento”, de Gloria Isabel Gómez Ceballos, uma coprodução da Colômbia e França. O grande vencedor da noite revela que do esquecimento e da escuridão ressurgem imagens e sons que controlam os corpos das mulheres latino-americanas, que desde crianças são consideradas mães por natureza. Mas, nesses arquivos, surge uma interferência proveniente do passado para evocar uma mensagem de luta, memória e liberdade.

A justificativa dos jurados foi pela narrativa sensível e perturbadora sobre a maternidade infantil, uma questão estrutural que atravessa o tempo e coloca em xeque o direito das mulheres desde a infância. O primor da construção narrativa, conduzida exclusivamente por materiais de arquivo, evidencia o valor histórico do tema e a urgência contemporânea desse debate.

A obra também foi contemplada pelo Prêmio Apoiador de cinco empresas especializadas no setor audiovisual – DOT, Mistika, Naymovie, Pluraltec e Media Mundus. As parceiras da Panvision concederam ao filme vencedor prêmios totalizando R$ 30 mil em serviços e oportunidades de formação.

Os jurados concederam também um Prêmio Especial para o documentário “Nhemongarai”, de Hopi Chapman e Jorge Morinico, de Porto Alegre (RS). O filme aborda o ritual guarani Nhemongarai, realizado em duas etapas: em setembro, acontece a purificação de sementes, plantas e alimentos; já em janeiro, ocorre a nomeação das crianças a partir de um ano de idade. A produção acompanhou Maria, Sérgio, Arnildo e Maria Eugênia em suas rotinas, revelando o desafio diário de manter vivos os saberes, práticas e tradições de seu povo.

Como justificativa, eles destacaram sua monumental relevância cultural, pela sensibilidade com que registra e valoriza os saberes ancestrais, e pela importância de sua contribuição para a preservação da memória, da identidade e das tradições dos povos originários. Pela força com que preserva e compartilha saberes tradicionais, concedemos o prêmio especial a este filme.

O público que compareceu às sessões de cinema nos quatro dias pôde votar nos filmes do festival. O Júri Popular escolheu o documentário “Sumidouro Livre”, de Lucas Antunes, de São Francisco do Sul, para receber a premiação de melhor filme da Mostra Curtas Catarinenses e Latino-Americanos. A obra trata da história sobre a luta de muitos anos e de milhares de pessoas. A área do Sumidouro, localizada entre as praias do Forte e do Capri, em São Francisco do Sul (SC), sofre ameaças constantes. Com o apoio de moradores, associações, entidades, institutos e organizações, este documentário surge como uma ferramenta de educação e conscientização, contribuindo para que essa área continue preservada e livre.

No palco, foi também entregue o Troféu Amigo do FALA São Chico para Benedito Juviniano, homenagem dedicada a pessoas e instituições que contribuem para fortalecer e viabilizar a realização do festival. Presente em muitas das ações da Panvision, esteve em quatro edições do FALA São Chico. Benê, como é conhecido na equipe, trabalha há 22 anos como projecionista e disse que é o melhor emprego que já teve.

Os realizadores receberam uma premiação extra da Panvision. Todos ganharam um passaporte como Ouvinte para o 10º Encontro de Coprodução do Mercosul que será realizado durante o 30º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2026, entre 3 e 9 de setembro.

Os filmes premiados foram escolhidos por um corpo de jurados formado pelo jornalista Celso Sabadin, a produtora Érica de Freitas, que esteve no FALA do ano passado como Tutora do Projeto Rally, e a realizadora Narriman Kauane, vencedora oficial do FALA São Chico 2025.

Confira a lista dos premiados:

Mostra Curtas Catarinenses e Latino-Americanos

Júri Oficial: Madres de Nacimiento, de Gloria Isabel Gómez Ceballos | Colômbia, Medellín; França, Tourcoing| 8 min | 2026 | Documentário

Troféu FALA São Chico de melhor filme e Prêmio Apoiador:

-Naymovie – R$ 8.000,00 – Edina Fujii – CiaRio – Locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria

-Mistika – R$ 6.000,00 em serviços de pós-produção de imagem

-Media Mundus – R$ 3.000,00 em serviços de tradução, legendas e processamento.

-DOT – 2 diárias de correção de cor

-Plural TEC – 1 Curso da Plural Tec

Júri Oficial – Prêmio Especial: Nhemongarai, de Hopi Chapman, Jorge Morinico | Brasil, Porto Alegre/RS | 15 min | 2025 | Documentário

Troféu FALA São Chico

Júri Popular: Sumidouro Livre, de Lucas Antunes | Brasil, São Francisco do Sul/SC | 13 min | 2025 | Documentário

Troféu FALA São Chico

Troféu Amigo FALA São Chico: Benedito Juviniano (Benê), projetista