“Minha Primeira Namorada”, estreia de Jonathan Haagensen na direção, inicia filmagens

Foto: Jonathan Haagensen e Kátia Lund © Daiane Ferreira

“Minha Primeira Namorada”, comédia romântica produzida pela Black Pen Filmes, em coprodução com a Kromaki, é embalada pelo pagode, gênero mais escutado no Brasil em 2025. O filme marca a estreia do ator Jonathan Haagensen na direção, função que divide com Kátia Lund (“Cidade de Deus”), e mira no grande público, com licenciamento e estreia garantidos nas telas da TV Globo. As filmagens acontecem até 26 de abril, no bairro de Marechal Hermes e na região central do Rio.

A trama acompanha os personagens de Faíska Alves e Cecília Chancez, que, após viverem um romance, têm seus caminhos cruzados novamente, reacendendo paixões antigas e trazendo a música para o centro da narrativa. O elenco conta ainda com Pedro Ottoni, Carla Cristina, Flávio Bauraqui, Cridemar Aquino, Noemia Oliveira e Jordana Morena.

“Minha Primeira Namorada” também conta com a coprodução da NBCUniversal Media, e a estreia, na TV Globo, deve ocorrer ainda em 2026.