Cinco produções brasileiras estão entre as finalistas do Alternativa Film Festival

Foto: “A Natureza das Coisas Invisíveis” © Flavio Oliveira

O Alternativa Film Festival, que será realizado entre 21 e 30 de abril, em Medellín, na Colômbia, anunciou cinco finalistas brasileiros na seleção deste ano. Criado pela inDrive, plataforma global de mobilidade e entregas, em 2023, o evento reconhece e premia produções cinematográficas do Sul Global que abordam temas sociais e culturais. Neste ano, o Brasil terá destaque na programação, com um longa-metragem e quatro curtas, que integram a competição oficial ao lado de filmes de países da América Latina e da Ásia.

Entre os longas selecionados está “The Nature of Invisible Things” (A Natureza das Coisas Invisíveis), dirigido por Rafaela Camelo, uma coprodução entre Brasil e Chile. Na categoria de curtas-metragens, o país marca presença com quatro produções: “The Fear Monster” (Medo Monstro), de Andrew Gledson e Eduardo Padrão, “Not Dead” (Morto Não), de Alex Reis, “Samba Infinito”, de Leonardo Martinelli, e “Between Salt and Sky”, de Felipe Rosa, uma coprodução latino-americana com participação brasileira.

Ao todo, 30 filmes foram selecionados para a competição oficial, sendo 15 longas-metragens e 15 curtas, além de seis títulos exibidos fora de competição. A seleção reúne produções de 12 países da América Latina e 12 países da Ásia, em 21 idiomas diferentes. Entre os longas-metragens concorrentes estão produções da Argentina, Colômbia, Índia, Japão, Peru, México, Irã, Tailândia e países da Ásia Central, incluindo títulos como “Belén”, da Argentina, “Brigitte, Planet B”, da Colômbia, “Cactus Pears”, coprodução entre Índia, Reino Unido e Canadá, “Lost Land”, coprodução internacional liderada pelo Japão, “Runa Simi”, do Peru, “The Reserve”, do México, e “A Useful Ghost”, da Tailândia.

Já a competição de curtas-metragens é dedicada exclusivamente a produções latino-americanas, reunindo filmes de países como Colômbia, México, Chile, Panamá, Venezuela, Guatemala e Brasil.

O festival encerra com a cerimônia de premiação, que acontece no Museu de Arte Moderna e no Centro Colombo Americano de Medellín, para reconhecer filmes com excelência artística e impacto social do Eixo Sul. Em 2026, o evento terá um fundo de premiação ampliado para US$120 mil, aumento de US$20 mil em relação à edição anterior, e uma nova categoria dedicada a longas-metragens da América Latina, totalizando sete prêmios.