Cinebiografia “Madame Durocher” estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe no sábado, dia 11 de abril, às 22h, o longa-metragem “Madame Durocher”, dirigido por Andradina Azevedo e Dida Andrade. A cinebiografia acompanha a trajetória de Marie Josephine Mathilde Durocher, a primeira mulher a receber o título de parteira no Brasil e a ser reconhecida como membro honorário da Academia Imperial de Medicina no século XIX. Ao revisitar essa história, o filme lança luz sobre uma personagem decisiva para a medicina no país e sobre as barreiras impostas às mulheres em um ambiente então dominado por homens.

A narrativa começa em 1816, quando a jovem francesa Marie chega ao Brasil, aos 7 anos, ao lado da mãe, uma modista. Após a morte da mãe e, mais tarde, a perda do marido, ela decide seguir a profissão de parteira, ingressa no Curso de Partos do Rio de Janeiro e se torna a primeira mulher formada na área no país. Sua trajetória atravessa preconceitos e confronta as normas sociais da época, em um percurso marcado pela insistência em ocupar um espaço até então fechado para as mulheres.

Com roteiro de Rita Buzzar e João Segall, que também assinam a produção, o filme amplia esse recorte ao mostrar personagens negros que enfrentaram o preconceito no Brasil imperial. Nesse eixo da narrativa, ganham destaque André Ramiro, no papel do Dr. Joaquim, fundador da Academia Nacional de Medicina e personagem histórico pouco lembrado, e Isabel Fillardis, que interpreta Clara, mulher negra cuja história se entrelaça com a da protagonista.

O elenco reúne ainda Marie-Josée Croze, Sandra Corveloni, Jeanne Boudier, Mateus Solano, Armando Babaioff e Fernando Alves Pinto. Ao trazer para o centro da cena uma mulher pioneira e personagens históricos, “Madame Durocher” recupera uma parte pouco conhecida da história brasileira, a partir de uma trajetória de afirmação e disputa por reconhecimento.