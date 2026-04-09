Coprodução brasileira “Elefantes na Névoa” é selecionada para o Festival de Cannes

O longa-metragem “Elefantes na Névoa” foi selecionado para o Festival de Cannes, onde fará sua estreia mundial. A obra é uma coprodução entre Nepal, Alemanha, Brasil, França e Noruega, com a participação das produtoras brasileiras Bubbles Project, responsável por títulos como “Malu” e “O Riso e a Faca”, e a Enquadramento Produções, que assina obras como “Los Silencios” e “A Febre”.

Ambientado em um vilarejo no Nepal, à beira de uma floresta habitada por elefantes selvagens, o filme acompanha Pirati, líder de uma comunidade Kinnar que vê sua vida abalada após o desaparecimento de uma de suas filhas. A partir deste evento, a narrativa se desenvolve como uma investigação, atravessada por conflitos íntimos e sociais.

“Elefantes na Névoa” é o primeiro longa-metragem de Abinash Bikram Shah e integra a seleção oficial do Un Certain Regard, dedicado a novas vozes e propostas autorais do cinema contemporâneo. O diretor teve seu curta-metragem “Lori” premiado com Menção Especial na competição de curtas de Cannes em 2022, e também assinou o roteiro do longa “Shambhala”, exibido na competição da Berlinale em 2024.

No Brasil, o filme será distribuído pela Imovision.