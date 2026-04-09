Porta Curtas exibe com exclusividade obras em competição no Prêmio Grande Otelo 2026

O Porta Curtas, site de exibição e catalogação de curtas, recebe, com exclusividade, os curtas-metragens que concorrem ao Prêmio Grande Otelo 2026, maior premiação do audiovisual nacional. Mais de 50 obras estão disponíveis gratuitamente na plataforma.

A seleção do Prêmio Grande Otelo reúne curtas nacionais nas categorias ficção, documentário e animação. As obras serão avaliadas pelos votantes da Academia Brasileira de Cinema, que indicarão os finalistas ao prêmio de Melhor Curta. Os filmes finalistas permanecerão disponíveis no site por tempo limitado após o anúncio. Esse ano, se inscreveram 21 curtas-metragens de ficção, 26 curtas documentários e 12 de animação.

No Prêmio Grande Otelo 2026 serão anunciados, ao todo, 32 prêmios para longa-metragens, curtas-metragens e séries brasileiras: 31 produções serão escolhidas pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema, além do disputado Grande Otelo de Melhor Filme pelo Júri Popular, escolhido pelo público por meio de votação aberta realizada no site da Academia. Concorrerão ao voto popular os cinco finalistas das categorias Melhor Longa-metragem Ficção, Melhor Longa-metragem Comédia e Melhor Longa-metragem Documentário. A edição deste ano marca o retorno da categoria Melhor Longa-metragem Comédia e inclui o prêmio de Melhor Montagem Documentário.