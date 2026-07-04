Festival do Rio recebe inscrições para o Talents Rio

Estão abertas as inscrições para a edição de 2026 do Talents Rio, programa de formação, capacitação e desenvolvimento voltado a profissionais do setor audiovisual.

Realizado pelo Festival do Rio, com apoio da Samambaia.org e Projeto Paradiso, e apoio institucional do Goethe-Institut e Berlinale Talents, o projeto integra a programação oficial da 28ª edição do festival, que acontece entre os dias 1 e 11 de outubro.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de julho, na plataforma oficial da Berlinale Talents.

O Talents Rio consolida neste ano sua estrutura fundamentada em três eixos de formação: Crítica (Press), Desenho de Audiência (Audience Design) e Preservação Audiovisual (Film Preservation).

Essa configuração expandida reflete o amadurecimento do programa, que, no âmbito do Festival do Rio, nasceu como Talent Press Rio, há uma década, em 2016, e, nos últimos dois anos, ampliou seu escopo para abraçar áreas estratégicas que pensam o ciclo completo do cinema, desde a análise e o diálogo com o público até a defesa e conservação da memória cinematográfica.

Integrante da família de iniciativas do programa Talents International, o Talents Rio configura-se como um desdobramento direto do Berlinale Talents, um dos pilares fundamentais do tradicional Festival de Berlim/Berlinale. Ao fazer parte desta rede, que conta com outras sete iniciativas globais, a versão carioca do projeto adota uma estrutura espelhada na matriz alemã, preservando sua perspectiva regional própria e se beneficiando das conexões integradas ao circuito de profissionais e mentores locais.

O programa Talents Rio será realizado de 4 a 9 de outubro, oferecendo aos selecionados oficinas, encontros e atividades formativas. Os participantes do Talents Rio também recebem credenciamento oficial automático para acompanhar a programação do 28º Festival do Rio e do RioMarket.

O resultado da seleção será comunicado por e-mail e divulgado no site e nas redes sociais do Festival do Rio, até o dia 10 de agosto.

O Talents Rio 2026 selecionará profissionais com diferentes perfis e trajetórias, divididos pelas seguintes disciplinas: Crítica (Press), voltado a profissionais que atuam regularmente há pelo menos dois anos como críticos, jornalistas ou ensaístas, com publicações em veículos impressos, audiovisuais ou digitais dedicados à análise cinematográfica ou à cobertura da indústria; Desenho de Audiência (Audience Design), direcionado a quem trabalha há pelo menos dois anos como curador, programador, fundador ou criador responsável em festivais de cinema, cineclubes, plataformas de VOD, salas de exibição ou outros ambientes que conectam filmes e públicos; e Preservação Audiovisual (Film Preservation), aberto a profissionais do campo audiovisual, incluindo educação, produção, distribuição, exibição e preservação, que demonstrem interesse claro na área de preservação ou estejam desenvolvendo projetos relacionados ao tema.

O Talents Rio oferecerá hospedagem em quartos duplos de hotel para todos os participantes selecionados durante o período do programa. Além disso, um número restrito de bolsas para cobrir custos de passagens aéreas e gastos com alimentação será concedido pelo comitê de seleção, com base em critérios socioeconômicos previstos no edital.

Para os bolsistas, as passagens aéreas serão emitidas estritamente nas datas oficiais do evento; antecipações de chegada ou adiamentos de partida no Rio de Janeiro serão de responsabilidade financeira do participante. Candidatos selecionados sem bolsa deverão arcar com seus próprios custos de viagem e alimentação.