Brasil ganha destaque no Fórum Entre Fronteiras do Festival de Cinema de Oberá

Neste fim de semana, o Festival de Cinema de Oberá dará início ao Fórum Entre Fronteiras, uma iniciativa que reúne representantes do audiovisual do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai para fortalecer a rede de vínculos entre trabalhadores do audiovisual da região dos três países.

O evento acontece nesta sexta-feira, dia 9, e no sábado, dia 10, com ampla participação brasileira. O fórum é um espaço de encontro da Rede Entre Fronteiras, uma comunidade audiovisual regional criada em 2007 e integrada por exibidores, cineclubes, festivais, comunicadores, mediadores, realizadores, distribuidores, instituições e espaços culturais do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Nesta edição, participarão do fórum Maurício Ferreira, coordenador do festival Três Margens, de Foz do Iguaçu; Richard Luiz Ferreira Campos, mediador cultural e arte-educador da cidade de Foz do Iguaçu; Luiz Alberto Cassol, cineclubista e cineasta nascido em Santa Maria; e Lara Sorbille, diretora de cinema de Foz do Iguaçu. O evento será realizado na Faculdade de Arte e Design da Universidade Nacional de Misiones.

Durante os meses que antecederam o festival, a rede Entre Fronteiras, da qual nasce o espaço, realizou encontros territoriais e um diagnóstico regional voltado a identificar recursos, obstáculos e necessidades relacionadas à circulação do cinema regional e à formação de públicos. O fórum se propõe como uma instância para compartilhar e colocar em comum essas primeiras leituras, estabelecer prioridades e avançar na construção de um roteiro colaborativo para o futuro próximo que permita fortalecer e dar continuidade ao trabalho em rede para além do festival.

Com espaços como a Rede Entre Fronteiras e o Fórum Entre Fronteiras, o Festival de Cinema de Oberá reforça sua aposta na integração da indústria audiovisual da região.