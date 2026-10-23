Mostra dedicada a Toni Venturi reúne 15 títulos do cineasta

A trajetória de um dos nomes mais importantes do cinema brasileiro recente será celebrada na Mostra de Cinema Toni Venturi, dedicada à obra do diretor, roteirista e produtor paulistano, que morreu em maio de 2024, aos 68 anos. Realizada pelo CPC-UMES, com recursos do Ministério da Cultura, e idealizada pela produtora Olhar Imaginário, fundada pelo cineasta, a mostra reúne em São Paulo uma filmografia marcada pelo diálogo com as questões políticas, sociais e culturais do país.

As sessões acontecem no Museu da Imagem e do Som (MIS-SP), de 27 de outubro a 1º de novembro, e no Cine-Teatro Denoy de Oliveira, no CPC-UMES, de 2 a 7 de novembro. Serão exibidos 15 títulos: os nove longas-metragens dirigidos por Toni — quatro ficções e cinco documentários —, além de médias-metragens, telefilmes, um curta e três episódios da série documental “Jogo em Cena” (2026). Todas as projeções são seguidas de debates com realizadores, artistas, pesquisadores e personagens dos filmes, e parte da programação é dedicada a sessões para escolas.

A abertura, no dia 27 de outubro, às 18h45, no auditório do MIS, traz a exibição de “Latitude Zero” (foto, 2001), seguida do debate “Toni Venturi: um cineasta do seu tempo” e de coquetel com pocket show de Fernanda Porto, parceira de longa data do diretor e autora da trilha de “Cabra-Cega”. O encerramento, no dia 7 de novembro, no CPC-UMES, reúne o curta “1999” (1992), um dos primeiros trabalhos de Toni, e os telefilmes “Sotaque Nordestino” e “Pernambuco – Raiz Antenada pro Mundo”, ambos de 2004, com nova apresentação de Fernanda Porto.

Nascido em São Paulo em 1955, Toni Venturi fundou, ainda adolescente, o cineclube do Colégio Estadual Vocacional Oswaldo Aranha e formou-se em Cinema no Canadá e na USP. Seu primeiro longa-metragem, “O Velho – A História de Luís Carlos Prestes” (1997), foi eleito o melhor documentário na segunda edição do festival É Tudo Verdade. Já “Latitude Zero” (2001), sua estreia na ficção em longa-metragem, foi selecionado para a mostra Panorama do Festival de Berlim e para o Festival de Toronto. Ao longo da carreira, seus filmes receberam 68 prêmios em festivais no Brasil e no exterior.

Além dos títulos já citados, Venturi dirigiu “Estamos Juntos” (2011), “A Comédia Divina” (2017) e “Dentro da minha Pele” (2020), além de documentários dedicados a personagens e temas fundamentais da história brasileira, como Paulo Freire, a experiência dos Ginásios Vocacionais, a luta armada contra a ditadura e o movimento por moradia no Centro de São Paulo. Sua atuação extrapolou a direção: como presidente da Associação Paulista de Cineastas (APACI), participou de articulações importantes para o setor audiovisual e esteve entre os profissionais que contribuíram para a criação da Spcine, empresa pública voltada ao audiovisual na capital paulista.

Mais do que uma retrospectiva, a Mostra de Cinema Toni Venturi propõe um reencontro com uma obra que permanece atual e com um cineasta que fez do cinema uma ferramenta de reflexão sobre o Brasil. Ao levar seus filmes a diferentes públicos, o projeto contribui para preservar sua memória e reafirmar a importância de sua produção para a história do audiovisual brasileiro.

Mostra de Cinema Toni Venturi

Data: 27 de outubro a 7 de novembro

Local: MIS – de 27 de outubro a 1º de novembro, no Museu da Imagem e do Som – Av. Europa, 158, Jardim Europa / de 2 a 7 de novembro, no Cine-Teatro Denoy de Oliveira (CPC-UMES) – R. Rui Barbosa, 323, Bela Vista – São Paulo

Ingresso: entrada franca, sujeita à lotação das salas

Programação: olharimaginario.com.br/mtv