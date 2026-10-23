Mostra revela os 15 filmes preferidos do público

Foto: “Crônicas do Cerco”, de Abdallah Alkhatib

Os filmes que integram a seção Competição Novos Diretores da 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo receberam votos do público durante a primeira semana de programação. Os mais bem votados concorrem ao Troféu Bandeira Paulista, uma criação da artista plástica Tomie Ohtake.

Nesta edição, entre as 115 produções de cineastas que apresentam seu primeiro ou segundo longa-metragem no evento, 15 filmes receberam as melhores classificações dos espectadores. Agora, as obras serão submetidas ao júri, que nos próximos dias vai avaliar e selecionar os vencedores na categoria melhor filme. Os jurados também podem premiar filmes em outras categorias.

O júri desta edição é formado pelo cineasta estadunidense Boots Riley, pelo cineasta iraniano Ali Asgari, pelo diretor colombiano César Augusto Acevedo e pela diretora brasileira Laís Bodanzky.

Os ganhadores serão anunciados no dia 29 de outubro, durante a cerimônia de premiação e sessão de encerramento da mostra, no Cultura Artística.

Na lista dos 15 títulos mais bem avaliados, alguns ainda terão sessão nos cinemas, conforme indicação a seguir:

A Convidada, de Mads Mengel

23 de outubro, 19h10, Circuito Spcine | CCSP – Lima Barreto

Adeus, Verão!, de Diego de Jesus

29 de outubro, 14h, Cine Tutu

American Doctor, de Poh Si Teng

Aos Treze em Gaza, de Hosam Abu Dan

Brasas, de Sun Aoqian

23 de outubro, 18h30, IMS Paulista

27 de outubro, 19h, Cine Satyros Bijou

Chicas Tristes, de Fernanda Tovar

24 de outubro, 14h, Cine Tutu

26 de outubro, 19h40, Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | Sala 5

Cinco Anos, Quatro Meses, de Esteban Hoyos García, Juan Miguel Gelacio

Crônicas do Cerco, de Abdallah Alkhatib

27 de outubro, 13h25, no Sala Petrobras na Mostra | Solar Fábio Prado

Edward Said: Entre Mundos, de Maiken Baird

25 de outubro, 13h, Cine Belas Artes | Sala Leon Cakoff

29 de outubro, 19h15, Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | Sala 4

Horizonte, de Jessica Candal

29 de outubro, 19h30, Reserva Cultural | Sala 2

Meu Semba, de Hugo Salvaterra

24 de outubro, 15h, Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | Sala 2

Mulheres da Revolução, de Mina Akbari

28 de outubro, 19h, Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | Sala 2

O Beija-Flor Pinta Canções Perfumadas, de Matteo Norzi, Èlia Gasull Balada

25 de outubro, 20h20, Espaço Petrobras de Cinema | Sala 2

28 de outubro, 16h30, Cinesystem Belas Artes Frei Caneca | Sala 5

O Julgamento de Hein, de Kai Stänicke

27 de outubro, 14h, Espaço Petrobras de Cinema | Sala 3

O Posto, de Sara Ishaq