CCBB RJ realiza retrospectiva de Tim Burton

A retrospectiva O Cinema de Tim Burton abre a programação de 2023 do cinema do Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro, de 4 de janeiro a 6 de fevereiro. A mostra exibirá 42 filmes, sendo 23 títulos dirigidos por Tim Burton, um inspirado em uma de suas histórias e mais uma seleção de 18 longas-metragens que são referências na carreira do diretor (devidamente avalizada pelo próprio).



Será a maior mostra de filmes já realizada no Rio de Janeiro dedicada ao cineasta, que recebeu o Leão de Ouro pela sua carreira no Festival de Veneza de 2007. Com obras inesquecíveis, que se tornaram clássicas, sucessos de público e de crítica, a retrospectiva apresentará desde um dos primeiros filmes de Tim Burton, o premiado curta “Vincent” (1982), uma homenagem a Vincent Price, ídolo do diretor, até o remake de “Dumbo” (2019); passando por oito títulos estrelados por Johnny Depp, seu mais frequente colaborador, que encarnou personagens icônicos como Edward Mãos de Tesoura; seis longas com a participação da atriz Helena Bonham Carter, ex-companheira de Burton e mãe de seus dois filhos, entre eles “A Noiva Cadáver” e “Alice no País das Maravilhas”; “Os Fantasmas se Divertem” (foto, 1988), o primeiro longa com Michael Keaton, que depois estrelaria “Batman” (1989), o maior sucesso de bilheteria de Burton, e “Batman: o Retorno” (1992); e, ainda, o filme preferido de Burton, “Ed Wood” (1994), entre muitos outros títulos para o cinema, num total de 19 longas e 2 curtas, para deleite dos seus inúmeros fãs.

O público também terá a oportunidade de assistir duas produções de 1982 para televisão dirigidas por Tim Burton, que está no ar atualmente com a série “Wandinha: João e Maria”, especial feito para a Disney; e “O Teatro dos Contos de Fadas: Aladim e a Lâmpada Maravilhosa”, clássica série produzida e apresentada pela atriz Shelley Duvall, que já foi apresentada nas TVE e TV Cultura.

Complementando essa seleção especial, serão exibidos também “O Estranho Mundo de Jack” (1993), de Henry Selick; filmes dirigidos por ídolos de Burton, como Roger Corman – “A Pequena Loja dos Horrores” (1960), “O Corvo” (1963), entre outros –, Ed Wood – “Plano 9 do Espaço Sideral” (1959) –, e James Whale – “A Noiva de Frankenstein” (1935).

Além da exibição dos filmes, a mostra promoverá diversas atividades extras, todas gratuitas: o debate “O estranho mundo de Tim Burton”; a palestra “Batman na visão de Tim Burton”, com o crítico e cineasta Mario Abbade; a masterclass “O gótico estilizado – a literatura gótica no cinema de Tim Burton”, com o professor e curador Eduardo Reginato; caracterização com maquiagem para o público; e participações de cosplays de personagens icônicos de Burton. Serão realizadas também sessões com recursos de acessibilidade (audiodescrição e legenda descritiva) dos filmes “Batman”, “Edward Mãos de Tesoura” e “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça”, com entrada franca.

Depois do Rio, a mostra segue para os Centros Culturais Banco do Brasil São Paulo (25 de janeiro a 26 de fevereiro) e Belo Horizonte (1º de fevereiro a 6 de março), que montará uma estrutura exclusiva para as exibições.

A programação da mostra está disponível no site bb.com.br/cultura.

O Cinema de Tim Burton

Data: 4 de janeiro a 6 de fevereiro (quarta a segunda – fecha terça)

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro – Rua Primeiro de Março 66, Centro – (21) 3808-2020 – Sala de Cinema 1 (102 lugares, sendo 4 para cadeirantes)

Ingressos: R$ 10 | R$ 5 (meia) – disponibilizados às 9h do dia da sessão na bilheteria física ou em bb.com.br/cultura