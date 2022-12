Com Irandhir Santos e Leandra Leal, filmagens de “Os Enforcados” se encerram

Foto: Os atores Irandhir Santos, Leandra Leal, Augusto Madeira, Marcelo Menezes, Thiago Tomé, Gustavo Arthidoro, Irene Ravache e Ricardo Bittencourt com o diretor Fernando Coimbra © Helena Barreto

Terminaram no Rio de Janeiro, as filmagens de “Os Enforcados”, novo longa do diretor Fernando Coimbra (“O Lobo Atrás da Porta”, “Sand Castle”, “Narcos”). Protagonizado por Leandra Leal e Irandhir Santos, o longa também reúne em seu elenco principal Irene Ravache, Stepan Nercessian, Thiago Tomé e Pêpê Rapazote, além de Marcelo Mello, Augusto Madeira, Ernani Moraes, Ricardo Bittencourt, entre outros. O filme é uma produção da Gullane e da Fado Filmes, em coprodução com a Globo Filmes, Telecine e Videodrome. Com distribuição da Paris Filmes, o lançamento está previsto para 2023.

Além de dirigir, Fernando Coimbra também assina o roteiro que, em 2017, foi premiado no Festival de Sundance com o Global Filmmaking Award, que incentiva o desenvolvimento de projetos de cineastas independentes. O drama conta a história do casal Regina (Leandra Leal) e Valério (Irandhir Santos) e retrata o submundo do jogo do bicho, com humor ácido e ritmo eletrizante. Na trama, Valério é filho e sobrinho de bicheiros e, apesar de não querer se envolver nos negócios da família, acaba sendo influenciado por Regina. Os dois se envolvem em uma trama sinistra e surpreendente.

“Os Enforcados” marca mais uma parceria entre Fernando Coimbra e os irmãos Caio Gullane e Fabiano Gullane após “O Lobo Atrás da Porta”.

Ambientado no Rio de Janeiro, “Os Enforcados” conta com patrocínio da RioFilme, apoio do Ibermedia, fomento via ProAC LAB, investimento do Fundo Setorial do Audiovisual, assim como o fundamental apoio institucional da Agência Nacional do Cinema, ANCINE.