Filme sobre o maior prédio residencial da América Latina estreia no Canal Brasil

O icônico edifício Copan – o maior prédio residencial da América Latina, projetado por Oscar Niemeyer em São Paulo – é o pano de fundo de “Copan”, filme de Carine Wallauer. O longa retrata os mais de cinco mil moradores e as dezenas de funcionários que circulam por corredores, elevadores e reuniões de condomínio, e que transformam o edifício numa pequena cidade.

É no clima de polarização das eleições presidenciais brasileiras de 2022, acompanhando o cotidiano desse microcosmo da sociedade, que a narrativa se constrói. Wallauer, antiga residente do prédio, retrata uma eleição interna acirrada para a sindicatura do edifício – que tem um único gestor há mais de 30 anos –, a diversidade, os diferentes pontos de vista, e os impactos do avanço de aluguéis de curta duração.

Em 2025, “Copan” recebeu o Prêmio de Melhor Filme Brasileiro no festival É Tudo Verdade e foi exibido no Copenhagen International Documentary Film Festival (CPH:DOX), na Dinamarca.

O documentário estreia nesta sexta-feira, dia 13/11, às 20h, no Canal Brasil, e também estará disponível no DOC Canal Brasil (Prime Video).