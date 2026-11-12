“O Shaolin do Sertão 2” estreia no Telecine
Dez anos depois do primeiro longa, Aluísio Li está de volta em “O Shaolin do Sertão 2”, que estreia inédito e exclusivo no Telecine nesta sexta-feira (13). A comédia estrelada por Edmilson Filho chega ao catálogo, disponível dentro do Globoplay, Prime Video Channels e via operadoras, e será exibida na TV no sábado (14), às 22h, no Telecine Premium, e no domingo (15), às 20h, no Telecine Pipoca. Dirigido por Halder Gomes, o longa retoma a mistura de humor cearense e artes marciais que marcou o primeiro filme.
Na continuação, Aluísio atravessa uma fase difícil: perdeu a academia, acumula dívidas e ainda não realizou o sonho de encontrar o pai na China. A chance de mudar de vida surge quando ele aceita uma série de desafios e lutas pelo interior do Ceará, colocando novamente à prova tudo o que aprendeu sobre artes marciais. Além de Edmilson Filho, o elenco reúne Priscila Fantin, Marcelo Serrado, Falcão, Fafy Siqueira, Haroldo Guimarães, Marcos Veras, Igor Jansen e o ex-lutador Lyoto Machida.
O Telecine Pipoca apresenta, no domingo (15), a partir das 18h10, um programa duplo de “O Shaolin do Sertão”. A programação começa com o primeiro longa, que apresenta Aluísio Li e sua paixão pelo kung fu, e segue, às 20h, com “O Shaolin do Sertão 2”, retomando as novas aventuras do personagem.