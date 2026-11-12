Retrospectiva de Hector Babenco reúne nove filmes na IC Play e sessões presenciais

Foto © Christiana Carvalho

Em uma entrevista sobre “Coração Iluminado” (1998), Hector Babenco (1946-2016) contou que suas memórias pessoais costuravam as histórias do filme. Disse que elas não eram verdadeiras como aconteceram, mas sim como ele as lembrava. Em “Meu Amigo Hindu” (2015), o diretor avisou que a narrativa ali exposta aconteceu com ele e a contava da melhor forma que sabia. Assim, estes e mais nove filmes conduzem o público pela vida e obra do cineasta argentino-brasileiro na Ocupação Hector Babenco. A mostra entra em cartaz no Itaú Cultural, na noite de 16 de novembro, com visitação aberta a partir do dia seguinte, e permanece até 14 de fevereiro de 2027.

Com concepção, realização, curadoria e projeto de acessibilidade da equipe do Itaú Cultural, a exposição – 76ª do projeto Ocupação – propõe um percurso pela trajetória do diretor a partir dos bastidores de seus filmes. Em narrativa não cronológica, a mostra reúne documentos, fotografias, objetos, materiais de produção, poemas inéditos e conteúdos relacionados às obras que marcaram sua carreira, além de suas passagens pelo teatro. O projeto expográfico é de Stella Tennenbaum, do ST Projetos, com assistência de Maristella Pinheiro e Mayara Macedo.

Nascido em Buenos Aires e criado em Mar del Plata, o cineasta morou em vários países da Europa e chegou a São Paulo em 1969, naturalizando-se brasileiro no ano seguinte. Aqui, Babenco construiu uma obra cinematográfica marcada por personagens à margem da sociedade e por histórias inspiradas em questões sociais que atravessam o Brasil e outros países da América Latina. A mostra revela aspectos dessa trajetória por meio dos processos criativos, das escolhas de direção, dos bastidores das filmagens e de materiais relacionados a diferentes momentos de sua carreira.

O percurso expositivo é organizado em um tripé temático. O primeiro reúne filmes realizados no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina, além de materiais relacionados à sua experiência no teatro. O núcleo aborda desde os trabalhos iniciais, como “O Fabuloso Fittipaldi” (1973), até produções como “Ironweed” (1987), “Brincando nos Campos do Senhor” (1991) e “O Passado” (2007).

Nesse núcleo também são apresentados materiais relacionados à trajetória de Babenco no teatro. Seu contato com os palcos começou ainda na adolescência, em Mar del Plata. Como diretor teatral, estreou em 1988 com “Louco de Amor”, de Sam Shepard. Em 2000 assinou a montagem de “Mais Perto” (Closer). Em 2010 e 2013, respectivamente, dirigiu “Hell” e “Vênus em Vison”, ambos com a atriz Bárbara Paz no elenco.

Em outro núcleo, a mostra apresenta os filmes mais pessoais de Babenco. O espaço reúne conteúdos relacionados a “Coração Iluminado” (1998) e “Meu Amigo Hindu” (2015), obras inspiradas em sua própria trajetória e que dialogam com suas memórias, experiências e afetos. Por fim, o último núcleo concentra quatro dos filmes mais conhecidos do diretor: “Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia” (1977), “Pixote, a Lei do Mais Fraco” (1980), “O Beijo da Mulher Aranha” (1985) e “Carandiru” (2003). Reconhecidos no Brasil e no exterior, os títulos figuram entre os trabalhos mais conhecidos da filmografia do cineasta.

Entre os destaques estão materiais de bastidores inéditos relacionados a essas produções, além de objetos pessoais do homenageado, como sua agenda, uma caixa de charutos, lupas e a pelúcia do macaquinho utilizada em “Meu Amigo Hindu”. A mostra também apresenta poemas inéditos e registros que ajudam a compreender diferentes facetas de sua atuação artística.

Ao entrar na exposição, o público recebe um livreto com 14 perguntas e respostas que funcionam como guia da visitação. A proposta é estimular a observação de detalhes do percurso e revelar histórias relacionadas aos filmes e aos processos de criação de Babenco, com informações que não estão no espaço expositivo.

A homenagem se estende para além do espaço expositivo. Uma seleção de filmes do diretor integra uma retrospectiva na Itaú Cultural Play, plataforma gratuita de streaming, além de conteúdos inéditos que ficam disponíveis no site itaucultural.org.br/ocupacao. Também estão previstas exibições presenciais de seus longas-metragens no teatro do Itaú Cultural durante o período da mostra.

Ocupação Hector Babenco

Data: a partir de 16 de novembro

itauculturalplay.com.br

Mostra presencial

Data: 21, 22, 27, 28 e 29 de novembro (sexta-feira, sábados e domingos, sessões às 16h e às 19h)

Local: Teatro do Itaú Cultural – 208 lugares

Ingressos: gratuitos, reservados em 17 de novembro (para as sessões dos dias 21 e 22) e 24 de novembro (para as sessões dos dias 27, 28 e 29), às 12h, em itaucultural.org.br.