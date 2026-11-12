Rede Cinemark dedica 100% de sua programação a filmes brasileiros, com ingressos a R$ 10

No dia 16 de novembro, a Rede Cinemark realizará o Dia do Cinema Nacional, uma iniciativa exclusiva que terá 100% da programação dedicada a filmes nacionais, com ingressos a R$ 10,00. A ação reforça o protagonismo da Cinemark na promoção do audiovisual brasileiro e seu compromisso em ampliar o acesso do público às produções realizadas no país, dando ainda mais visibilidade às histórias e aos talentos nacionais nas telonas.

A programação reúne títulos para diferentes públicos e gostos. Entre as opções está “100 Dias”, dirigido por Carlos Saldanha, que retrata a jornada do navegador Amyr Klink na travessia solitária do Oceano Atlântico Sul a remo. Já “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você” acompanha Gabi, que recebe dez cartas deixadas por sua melhor amiga e passa a cumprir desafios que a ajudam a enfrentar o luto e descobrir novas possibilidades.

Para quem gosta de comédia, “Os Farofeiros 3” leva o grupo de amigos a uma viagem ao Caribe para celebrar o casamento da filha de Rocha, mas, como de costume, a viagem acaba rendendo uma sequência de confusões. Em “Um Tio Quase Perfeito 3”, Tio Tony precisa lidar com uma surpresa inesperada quando um bebê é deixado à sua porta, contando com a ajuda dos sobrinhos para descobrir quem são os pais da criança.

A seleção também inclui “Feito Pipa”, que apresenta a história de Gugu, um menino apaixonado por futebol que vive com a avó e precisa enfrentar mudanças na relação familiar; “MMA – Meu Melhor Amigo”, que acompanha Max, um lutador de artes marciais diante dos desafios da paternidade; e “Galinha Pintadinha: O Filme”, uma aventura para toda a família em que a personagem embarca em uma jornada para recuperar seu filhote após uma troca inesperada de ovos.

A programação e a disponibilidade de sessões podem ser conferidas nos canais oficiais da Rede Cinemark.