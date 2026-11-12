Prêmio ABC de Cinematografia abre inscrições para edição de 2027

As inscrições para o Prêmio ABC 2027 estão abertas. Os profissionais interessados em concorrer podem cadastrar seus trabalhos até o dia 8 de janeiro de 2027, exclusivamente pelo site da entidade, abcine.org.br. A entrega dos prêmios será realizada no dia 8 de maio de 2027, no encerramento da Semana ABC, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Realizado pela Associação Brasileira de Cinematografia (ABC), a premiação contempla 16 categorias, que reconhecem trabalhos de direção de fotografia, direção de arte, figurino, caracterização, montagem e som em produções de ficção, documentários, séries de televisão, curtas-metragens e filmes estudantis.

Nesta edição, duas novas categorias passam a integrar a premiação: Melhor Direção de Fotografia em Curta-Metragem Documentário e Melhor Caracterização em Longa-Metragem de Ficção. A disputa também contempla Melhor Direção de Fotografia, Direção de Arte, Figurino, Caracterização, Montagem e Som para Longa-Metragem de Ficção; Melhor Direção de Fotografia, Montagem e Som para Longa-Metragem Documentário; Melhor Direção de Fotografia, Direção de Arte e Som para Séries de TV de Ficção e Não Ficção; além de Melhor Direção de Fotografia para Curta-Metragem de Ficção e Filme Estudantil.

Após o encerramento das inscrições, os trabalhos passarão por uma curadoria realizada por comissões indicadas pela organização do Prêmio ABC 2027. Cada comissão será formada por sócios da ABC e profissionais do audiovisual brasileiro não associados que atuem na área correspondente à categoria. A seleção definirá cinco finalistas por categoria, que serão submetidos à votação. A escolha dos vencedores será feita em turno único pelos sócios da entidade, com exceção da categoria Filme Estudantil, cuja votação ficará a cargo da Diretoria da ABC.