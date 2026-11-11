O documentário “Trapiá, um Outro Sertão” apresenta-se, no Cine Ceará, como manifesto involuntário contra o Nordeste estereotipado das telenovelas

Por Maria do Rosário Caetano, de Fortaleza (CE)“Trapiá, um Outro Sertão” (foto acima), longa documental do paraibano Bertrand Lira, estreou na imensa tela do Cine São Luiz, palco da trigésima-sexta edição do Cine Ceará, em hora exata e oportuna. No mesmo dia em que as redes sociais foram inundadas por reclamações de artistas, entre eles o cineasta Kleber Mendonça Filho, e espectadores nordestinos críticos “à repetição (no primeiro capítulo da telenovela ‘Lá na minha Terra’) de imagens associadas à pobreza e ao atraso da região”, mesmo que a trama se passe no tempo presente. “Mais uma vez” — reclamam centenas de internautas em textos bem-argumentados —, “o nordestino é visto de forma estereotipada”. Como região exportadora de mão-de-obra, de economia arcaica e distante de um Sudeste rico e tecnológico. O exemplo visual-narrativo de “Lá na minha Terra” mais evocado nos protestos foi o de jovem que toma água numa anacrônica cabacinha. No palco do Cine Ceará, Bertrand Lira, professor universitário e autor de dezenas de curtas e longas-metragens (destaque para o emocionante “Trago seu Amor de Volta, Mesmo que Ele Não Queira”) disse, com calma e tom reflexivo, que a televisão brasileira precisa se atualizar, tomar ciência de que não há mais levas migratórias fugindo da seca rumo ao Sudeste. “Há, isto sim, grandes metrópoles na região nordestina” e, “infelizmente, a cidade onde vivo e trabalho (João Pessoa, capital da Paraíba) vem crescendo desordenadamente, tamanho o afluxo de novos moradores que chegam do Sudeste para nela residir”. O documentarista deixou claro que seu filme, realizado nos últimos quatro anos (desde a pandemia) não foi pensado como resposta (ou manifesto) a nenhuma telenovela, mas sim como obra capaz de mostrar o sertão da Paraíba, na região do Trapiá, em cuja serra verdejante vem sendo implantado o Projeto BINGO (Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations). Em português, Oscilações Acústicas de Bárions a partir de Observações Integradas de Gás Neutro. A inauguração de avançadíssimo radiotelescópio, da mais alta tecnologia, está prevista para 2027. O filme não tem caráter didático, nem se detém no campo científico. Sua intenção é retratar “a rotina, a fé, as memórias e a resistência dos moradores da Comunidade Trapiá dos Alves e do Sítio Caiçara, na zona rural de Nazarezinho (Alto Sertão da Paraíba)”. Para atingir seu propósito, Bertrand registrou, com dispositivos do cinema observacional, cenas da vida de dezenas de habitantes da região, em seus afazeres diários e folguedos. Destaque para a Malhação do Judas, ocorrida na Semana Santa. Sem esquecer o futebol praticado pelos jogadores do Trapiá Esporte Clube. Ao longo de 84 minutos, veremos Ramón Batista, cineclubista e cineasta que promove, na região, o Cine Sítio e cuida da mãe doente, uma benzedeira que exerce seu ofício com rezas tradicionais e outras aprendidas no TikTok; sogra e nora que filmam “barracos” com a intenção de somar cliques na internet; um casal de mórmons que narra a dois missionários a dolorosa perda de um filho, afogado no açude; amigos, liderados por cabeleireira-travesti, que se divertem num forró. E jovens que disputam, em estado de euforia etílica, campeonato de estilingues (vence quem derrubar mais garrafas-alvo). No palco do Cine São Luiz e no debate no Hotel Sonata de Iracema, Bertrand Lira reafirmou sua intenção de realizar um documentário no qual “a ética vem antes da estética”. Um ensinamento que aprendeu com Eduardo Coutinho. E exemplificou: “num de meus filmes, combinei com uma prostituta, mãe de filhos pré-adolescentes, em registrar seu testemunho sobre sua vida. Depois de levar os filhos à escola, ela se dedicava ao ofício que garantia o sustento da casa. No dia da filmagem, ela desistiu. Percebi, naquele momento, que aquela era a melhor atitude a se tomar, era um aviso, pois o filme poderia afetar a vida futura dos filhos dela”. As histórias captadas por “Trapiá, um Outro Sertão” são cativantes. E nos mostram um Nordeste longe de recorrentes estigmas do passado. Não há paisagens secas, nem flagelados, nem gente montada em jegues. Aliás, as motocicletas praticamente substituíram os equinos. “Culpa do Lula”, brincou Bertrand, formado em Cinema pelo Instituto Varam francês, onde foi aluno de Jean Rouch. “Os governos Lula levaram luz elétrica e muitas outras benfeitorias para a região, ajudaram a modernizar o Nordeste, mas as motos se multiplicaram de forma preocupante”. O documentarista utiliza, em seu longa-metragem, a resistência da árvore trapiá como “metáfora para a existência de famílias que atravessam a transição entre o modo de vida tradicional e o mundo globalizado”. Sem deixar de registrar o perigo de extinção do frondoso vegetal, outrora usado, em tempos difíceis, como fonte de alimento. Um dos personagens testemunhará que restam, na região dos sítios do Trapiá, apenas três exemplares da espécie que a batizou.

A competição ibero-americana do Cine Ceará apresentou, no Cine São Luiz, mais um filme de expressão hispânica, “Nunkui”, vindo do Equador. Sua realizadora, Verenice Benítez, conta, em sua estreia no longa-metragem, a história da adolescente indígena que dá nome ao filme e é interpretada pela linda atriz Sana Maiche. Ela tem 13 anos e vive na comunidade Shuar Kusmar, ao lado dos avós, de amiga inseparável e dos colegas de escola.

Numa das mais belas sequências do filme, Nunkui e outros jovens da comunidade, uniformizados, se dirigem à sala de aula. Para tanto, têm que cruzar o rio em engenhoso carrinho pendurado (e movido) por cordas. A mãe da garota deixou a comunidade e foi trabalhar em Quito. O pai abandonou mulher e filha há muito tempo.

A jovem gosta de viver em sua comunidade. E de mergulhar na selva, onde faz contatos espirituais com entidade ligada à cosmogonia de seu povo. Será nesse ambiente que ela verá escorrer o sangue de sua primeira menstruação. Um rito de passagem.

Nos momentos de lazer ou na escola, Nunkui se relaciona com os colegas e com a tecnologia. Assiste a vídeos e ouve música pop. Um dos companheiros de classe a deseja. Ela sonha visitar a mãe na capital equatoriana. Esta, porém, se antecipa e aparece para buscá-la. Quer levá-la para Quito, para morarem juntas. Quer que ela estude num bom colégio de um grande centro urbano.

Caberá à adolescente Nunkui, nome associado à fecundidade e à abundância, decidir se deve partir ou continuar ao lado do avô, que luta contra a destruição de suas terras (e, em consequência, de valores ancestrais) por mineradoras e petroleiras.

Os representantes de tais empresas não medem esforços para avançar sobre os territórios indígenas. Falam em progresso e, em busca dele, abrem crateras imensas (ou poços), de onde extraem minérios (ou petróleo). Derrubam, com tratores, as casas daqueles que teimam em permanecer em seus lares. E tentam atrair os jovens, com a cumplicidade de professores e advogados, presenteando-os com computadores. Uns se deixam seduzir. Outros denunciam que aqueles presentes “são nada” perto do que o grande capital extrativista está retirando das terras indígenas.

A amiga mais próxima de Nunkui, também adolescente, engravida de pai tão irresponsável quanto o que engravidara (e abandonara) a mãe de Nunkui. Mesmo assim, o tom do filme de Verenice Benítez é positivo. A jovem indígena resistirá à sedução da grande cidade, da tecnologia e do “namoradinho” moderno e desrespeitoso. Ela, símbolo da fecundidade e da fartura, seguirá ligada à Terra, razão primeira da luta de seus avós.

No terreno dos curtas — já foram exibidos sete títulos —, dois se destacaram, o cearense “Joqueta”, de Luciana Vieira (diretora-assistente e coordenadora de casting de “Feito Pipa”) e o mineiro “O Homem para o Tempo”, de Heber Bezerra.

O primeiro filme foi representado no palco do Cine São Luiz por atores e técnicos, já que sua realizadora encontra-se em Nova York, onde, ao lado da equipe de “Feito Pipa”, participa de campanha por vaga no Oscar internacional. O que se viu na tela foi a história de uma pequena família composta de pai e dois filhos, um rapaz e uma moça. Os três dedicados às corridas de cavalo.

O pai, interpretado por Carlos Francisco, treina o filho para a lides de um jóquei. A filha, adolescente, presta atenção em tudo. Um incidente vai impedir o garoto de montar o cavalo mais cotado para vencer a corrida. A jovem conseguirá substituir o irmão?

Filmado com economia de recursos, belas imagens e elenco afiado, “Joqueta” diz a que veio sem proselitismo. Ou didatismo. Deve ganhar algum troféu na noite dos Mucuripes.

O documentário mineiro “O Homem para o Tempo”, de Heber Bezerra, que assina também o roteiro e a direção de fotografia, tem em Dona Gracinda Tóffolo sua protagonista. Nonagenária, ela continua à frente do hotel que leva o nome da família e, em décadas passadas, hospedou Vargas, Guignard e Drummond. Mostra os espaços do hotel-bar, criado há 126 anos, e evoca memórias do marido, o lusitano Rodrigo, que morreu aos 45 anos. Deixou o filho, também chamado Rodrigo, que ajuda a mãe a manter o Tóffolo em pleno funcionamento.

Força vital do filme, Dona Gracinda confessa inaptidão para a cozinha, mas revela sua disposição em servir, com entusiasmo, aos clientes do bar. É só fazer o pedido. Cerveja, conhaque, uísque, o que for. Disposta, também, a prestigiar (da sacada do hotel) o animado carnaval ouro-pretano. Que ela continua amando com o mesmo ardor de sua juventude. E, o melhor de tudo, Dona Gracinda adora cantar. O que constitui deleite para a câmara de Heber Bezerra e para os espectadores-ouvintes.

Com sua bela voz, Dona Gracinda vai escandindo versos que evocam saudades e “O Primeiro Amor”. Depois entoa a bela “Ciranda da Rosa Vermelha”, de Alceu Valença. Aquela que diz: “Teu beijo doce/ Tem sabor do mel da cana./ Sou tua ama, tua escrava,/Meu amor./ Sou tua cana, teu engenho, teu moinho./ Tu és feito um passarinho/ Que se chama beija-flor”.

Além de belas imagens do carnaval, o cineasta-fotógrafo registra a faina diária do Sr. Ivo Moreira, o relojoeiro mais antigo de Ouro Preto. Ele conserta velhos relógios e vive cercado das carcaças de outros, que parecem ter perdido a capacidade de voltar a medir o tempo.

A longa vida de Dona Gracinda findou 20 dias depois do término das filmagens. Ela levou uma queda, quebrou o fêmur, foi hospitalizada e seus dias chegaram a termo. Somava 96 anos. Quem a viu lúcida, evocando o passado, aplaudindo os foliões do Carnaval e cantando com sua voz doce e afinada, jamais imaginaria que tivesse acumulado tantos anos.

FLASHES CEARENSES

. HOMENAGEM A UM CRÍTICO 1 — O jornalista, crítico de cinema e pesquisador Luiz Carlos Merten, 81 anos, gaúcho radicado em São Paulo, foi o primeiro de uma série de críticos cinematográficos que receberão, a partir desse ano, o Troféu Eusélio Oliveira. A escolha foi certeira. Autor de diversos livros (entre eles, “Cinema – Entre a Realidade e o Artifício“), Merten expressou, com muita emoção e discurso de grande força, seu sincero agradecimento ao festival. Depois de assistir com o público do Cine São Luiz a sintético documentário sobre sua trajetória, preparado por Victor Búrigo, o crítico contou por que escolhera trajar camiseta estampada com o cartaz de “Rocco e seus Irmãos” (Luchino Visconti, 1960) para receber a homenagem cearense: “Este pode não ser o maior filme do mundo, nem o melhor de Visconti, mas é o meu preferido. Assisti-o, pela primeira vez, aos 16 anos. E ele me marcou profundamente”. Merten fez questão de lembrar a história de Rocco e seus quatro irmãos, que migram do Sul pobre da Itália para cidade grande do Norte rico (Milão). Aproximou tal migração de sagas de migrantes nordestinos, em décadas passadas, que também buscaram uma cidade grande, São Paulo, à procura de novas oportunidades laborais. Como ele, que fez a mesma mudança, só que do Sul para a metrópole paulistana.

. HOMENAGEM A UM CRÍTICO 2 — Depois da evocação viscontiana, Merten fez questão de dar seu testemunho sobre o processo eleitoral. Contou que fez tudo o que pôde por seu candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Só não fez o “L”. E justificou: “Sou PCD (pessoa com deficiência)”. Mostrou as mãos ao público e disse que não tinha os dedos necessários para representar a letra identificadora do candidato Lula. Pediu, então, à filha, Lúcia, que o levara ao palco, que, da plateia, fizesse o “L” por ele. A jovem gaúcho-paulistana atendeu ao desejo do pai, sob aplausos calorosos. Emocionantes. Por fim, Merten, que integrou um dos júris de Cannes, ao lado dos Irmãos Dardenne, encerrou seu discurso de agradecimento com um “Viva a Palestina”.

. HOMENAGEM A UMA ATRIZ – Isis Valverde, que fará 40 anos em breve (fevereiro de 2027), recebeu do Cine Ceará o Prêmio Eusélio Oliveira por sua trajetória no cinema e na TV. Envolta em vestido dourado, marcado por insinuantes transparências, ela caprichou no discurso. Evocou suas origens (“nasci numa cidade de apenas 6 mil habitantes”, a mineira Aiuruoca), fez teatro até os 17 anos, profissionalizou-se na TV e foram tantos os compromissos na telinha que chegou com atraso ao cinema. O primeiro filme foi “Faroeste Caboclo” (2013), de René Sampaio, que protagonizou ao lado de Fabrício Boliveira, “meu grande amigo”. Depois vieram “Malasartes e o Duelo com a Morte“, “Simonal”, “Ângela” (Diniz), que ela protagonizou, “Código Aladim”, “Quarto do Pânico” e “Corrida dos Bichos”. A chegada tardia ao cinema não impediu que passasse por projetos diversos, dramas, filmes de aventura, comédia e cinebiografias. Evocou Dona Fernanda (Montenegro), que “caminha para os 100 anos e diz que está sempre aprendendo”, para, em seguida ponderar, “imagine eu, que estou chegando aos 40, o quanto tenho a aprender!” Isis fez questão de citar todos os profissionais que dão suporte aos atores e não aparecem na telona (ou telinha). “Sem eles, não conseguiríamos fazer nosso trabalho”. Enumerou de camareiras a fotógrafos, maquiadores, roteiristas, figurinistas, cenógrafos, continuistas, foquistas, dublês. Lista minuciosa, abrangente. E não perdeu a chance de dar sua opinião sobre a polêmica da temporada — a visão estereotipada do Nordeste, que seria repetida, mais uma vez, por uma novela televisiva. A atriz, que interpretou a baiana Maria Bonita em “Maria e o Cangaço” (série disponível no Disney Channel), foi concisa: “O Nordeste não cabe numa só paisagem”. Encerrou seu agradecimento lembrando que fez muitos trabalhos na região e saudou os 300 anos de Fortaleza.

. DUAS DIRETORAS — As jovens cineastas Rayane Teles, conterrânea de Glauber Rocha (nascida portanto na baiana Vitória da Conquista), e Bruna DeRosa, cearense de Fortaleza, apresentaram seus curtas-metragens, no Cine São Luiz, antes do longa de Bertrand Lira. Na manhã seguinte, formaram com ele mesa de debate 100% nordestina (Bahia, Ceará, Paraíba). No início do debate, os três realizadores falaram sobre o tema da hora no audiovisual brasileiro — mais uma telenovela predisposta a folclorizar os habitantes dos nove estados que compõem o Nordeste. Mas, após tal preâmbulo, as diretoras dedicaram-se ao processo de criação de seus filmes. “Cabeceira”, de Rayane, mostra o embate entre duas irmãs, uma, a mais velha, que quer partir para São Paulo. A mais jovem quer ficar. Mas não deseja, por nada desse mundo, separar-se da irmã. A diretora (formada em Roteiro pela Escola Internacional de Cinema e TV de Santo Antônio de Los Baños-Cuba) contou que seu curta traz muito de sua história de vida: “perdi minha mãe aos 6 anos de idade e crescemos, três irmãs, no meio rural, muito apegadas. Sou da roça”. Bruna, por sua vez, formou-se em Cinema na Unifor (Universidade de Fortaleza). Seu filme mostra um grupo de colegiais, em suas vidas cotidianas. Uma das alunas do Instituto Copérnico, a jovem Beatriz, é fascinada por astronomia. Ela conhece, no educandário, a também jovem Olívia, cearense recém-chegada do Canadá. A partir desse encontro, Beatriz passa a enxergar as sardas que enfeitam o rosto de Olívia como constelações. Brota, então, um forte sentimento de amizade entre elas. Nasce o desejo e, dele, descobertas da juventude. Um filme queer de delicada manufatura.

. O SONHO DO QUILOMBO – “De Barriga pra Cima” é mais um filme produzido pelo prolífico Instituto Marlin Azul, do Espírito Santo, a partir de oficinas voltadas à formação de novos realizadores, atores e técnicos. Dessa vez, o Marlin Azul realizou quatro dias de cursos e experimentações com crianças e adultos do Quilombo de Monte Alegre, nas cercanias de Cachoeiro do Itapemirim. O tema mobilizador foi o mundo dos sonhos. Cada um lembrou do que costumava sonhar. Alguns sonhos pareciam pesadelos. E os recriou na tela. O resultado, embora desigual, traz momentos encantadores. Os oficineiros, além exercerem função de atores, também pegaram na câmara para documentar os sonhos sonhados por todos. As crianças, para evocar monstros perseguidores, os recriaram em papelão e materiais coloridos. Na base do “mão-na-massa”, cada um praticou o que aprendeu.