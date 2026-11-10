Documentário “A Tropa de Goiânia!” estreia nos cinemas
O eletrofunk, gênero musical nascido na periferia goiana que mistura as batidas do house com a pegada do funk, é o tema do documentário “A Tropa de Goiânia!”, dirigido por João Lucas Ribeiro e Iuri Moreno. O longa-metragem estreia nos cinemas em 12 de novembro.
Em 70 minutos, o filme mergulha na história e na cultura do eletrofunk em Goiânia e mostra como o movimento deixou de ser uma subcultura da periferia para se tornar um fenômeno nacional do entretenimento.
A produção destaca a influência da Abelvolks, uma das principais equipes de som automotivo do país, que teve papel fundamental na construção dessa cultura, e acompanha a trajetória de DJs e MCs que saíram da cena local para ganhar projeção nacional.
Com ditribuição da Caolha Filmes, que também faz a produção em parceria com a Fósforo Cultural e a Matuta Produções, “A Tropa de Goiânia!” traz imagens de bastidores de grandes eventos da cena e depoimentos dos artistas Dan Better, DJ Brenno Paixão, DJ Fabrício Rodrigues, DJ Índia, DJ Jiraya Uai, DJ Junim Dantes, DJ Low, DJ Tubas, DJ Vinícius Cavalcante, Maaju, MC Jacaré, MC Lozin e Wam Baster. Também participam o produtor musical Nadir Netto, os empresários Glauber Silva e Silvibel Silva, da Abelvolks, e Santiago Maia, da Sam Music.