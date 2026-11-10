Documentário “A Tropa de Goiânia!” estreia nos cinemas

O eletrofunk, gênero musical nascido na periferia goiana que mistura as batidas do house com a pegada do funk, é o tema do documentário “A Tropa de Goiânia!”, dirigido por João Lucas Ribeiro e Iuri Moreno. O longa-metragem estreia nos cinemas em 12 de novembro.

Em 70 minutos, o filme mergulha na história e na cultura do eletrofunk em Goiânia e mostra como o movimento deixou de ser uma subcultura da periferia para se tornar um fenômeno nacional do entretenimento.

A produção destaca a influência da Abelvolks, uma das principais equipes de som automotivo do país, que teve papel fundamental na construção dessa cultura, e acompanha a trajetória de DJs e MCs que saíram da cena local para ganhar projeção nacional.