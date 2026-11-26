Foto © Matheus Muniz/Marianna Giglio

Depois de ser lançado na Itália e conquistar um prêmio na 18ª edição do festival italiano Marateale, o filme “Loucos Amores Líquidos” estreia no Brasil no dia 26 de novembro, com distribuição da Europa Filmes. Com Daíse Amaral, Eriberto Leão, Angela Vieira, Paulo Betti, Marcos Pasquim, Paloma Bernardi e Marina Moschen no elenco, além dos atores italianos Edoardo Costa e Giulia Ragazzini, o longa-metragem tem produção da DNA Produções, de Daíse Amaral, roteiro de Aimar Labaki e Clovys Tôrres, com colaboração de Renata Dias Gomes, e direção de Alexandre Avancini.

Antes da estreia no Brasil, o filme também esteve no Festival de Cinema de Ischia, na Itália, onde recebeu homenagem pelo protagonismo feminino na produção.

O longa, uma comédia romântica, acompanha a história de três gerações de mulheres — avó, mãe e neta — em jornadas paralelas de pertencimento, reconstrução e busca por suas raízes. A narrativa é inspirada nos textos teatrais de “Amores Urbanos”, projeto idealizado por Daíse Amaral, que permaneceu mais de um ano em cartaz e teve origem em reflexões baseadas em “Amores Urbanos”, de Zygmunt Bauman.

Rodado em locações na região da Basilicata, na Itália, e nas cidades de São Paulo, Campinas e Poços de Caldas, o filme integra arte, paisagens históricas, gastronomia, arquitetura e música em uma trama que se aproxima do público por meio de grandes conflitos humanos: amores frágeis, crises familiares, reencontros e transformações pessoais.

A ponte com a Itália surgiu de raízes familiares de Daíse Amaral e da tendência crescente do país em incentivar o “turismo de raiz”, movimento que valoriza descendentes italianos no exterior.

A produção contou com equipes brasileiras e italianas. A direção geral, a direção de arte, o figurino e a câmera-base permaneceram os mesmos em todas as locações, garantindo a unidade estética ao filme.