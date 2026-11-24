“Yellow Cake”, longa de Tiago Melo, estrelado por Rejane Faria (“Marte Um”, “Vicentina Pede Desculpas”) e Tânia Maria (“O Agente Secreto”), estreia nos cinemas de todo o Brasil em 26 de novembro, com distribuição da Olhar Filmes, revelando uma trama ambientada em um Brasil quase distópico, onde um grupo de cientistas monta sua base de estudo na cidade de Picuí, no sertão da Paraíba, para conduzir um experimento secreto com urânio e erradicar o mosquito Aedes Aegypti.

A trama surgiu como um desenvolvimento a partir do curta documental “Urânio Picuí”, também dirigido por Tiago Melo, ao lado Antônio Carrilho, que aborda a história de exploração de terras raras no Brasil, por norte-americanos, durante a II Guerra Mundial. No longa, o cineasta volta a discutir sobre mineração e traça paralelos entre ciência e saberes ancestrais, utilizando elementos de ficção científica e fantasia.

O filme, que teve sua estreia mundial no Festival de Roterdã e participou do Sitges Film Festival, primeiro festival de cinema fantástico do mundo, na Espanha, do Festival Internacional de Cine de la UBA, na Argentina, e do CineEco Seia, em Portugal. Além do Olhar de Cinema, em Curitiba, onde ocorreu sua primeira exibição no Brasil, CineBH, em Belo Horizonte, Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF), nos Estados Unidos, e Bildrausch Filmfest Basel, na Suíça.

“Yellow Cake” é uma produção da Lucinda Filmes, Urânio Filmes e Jaraguá Produções, com coprodução da Cinemascópio e Olhar Filmes. O filme foi realizado com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, do Funcultura, Sic Recife e Lei Paulo Gustavo, e conta com premiação do edital do BNDES para distribuição, além de recursos do Funcultura também para comercialização.