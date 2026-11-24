Foto © Naiara Jinknss

“Dona Onete – Meu Coração neste Pedacinho Aqui”, dirigido por Mini Kerti, chega aos cinemas de todo o país em 26 de novembro, com produção e distribuição da Conspiração, e acompanha a trajetória da cantora e compositora paraense a partir da sua vivência, sua relação com a música e os territórios amazônicos que atravessam sua história. O roteiro é de Carol Albuquerque e Victor Nascimento, com edição de Moema Pombo e Yan Motta.

A obra teve sua primeira exibição no Festival do Rio 2025, onde Mini Kerti recebeu o prêmio de Melhor Direção. Também integrou a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e foi exibida no Pará durante a COP30. No Festival Pan-Amazônico de Cinema, conquistou o prêmio de Melhor Longa-Metragem pelo Júri Popular. No circuito internacional, foi selecionada para o Hot Docs Canadian International Documentary Festival, em Toronto, e exibida no MIMO, em Guimarães, Portugal.

Filmado entre rios, matas, festas populares e territórios ribeirinhos do Pará, o documentário constrói um retrato de Dona Onete, que vai além de sua trajetória musical. Nascida às margens dos rios paraenses, Ionete Gama foi professora, ativista, pesquisadora e guardiã de saberes amazônicos antes de começar a cantar profissionalmente, depois dos 60 anos. Aos 72, lançou seu primeiro disco e iniciou um percurso que a tornou um dos nomes singulares da música brasileira.

Com mais de 300 canções compostas, Dona Onete desenvolveu uma maneira própria de contar histórias por meio da música, marcada pela oralidade, pelo ritmo e pelas experiências de uma vida profundamente ligada à cultura paraense. Sua voz e sua cadência nasceram de uma relação intuitiva com a música, sem formação musical formal.

Hoje, aos 87 anos, a artista revisita essa história no filme, compartilhando memórias e conhecimentos sobre culinária, ervas, rituais e ritmos da região. A Amazônia não aparece apenas como cenário, mas como parte de sua identidade e de sua criação. A relação com os rios, as comunidades ribeirinhas e os saberes transmitidos entre gerações também revela a preocupação de Dona Onete com as transformações do território e a preservação de suas tradições.

O longa reúne ainda encontros da artista com Dira Paes, Aíla, Emicida, Fafá de Belém, Gaby Amarantos, Jaloo, Manoel Cordeiro e Mestre Damasceno, que ampliam o retrato de Dona Onete e as conexões de sua música com diferentes gerações e regiões do país.

A relação entre diretora e personagem foi construída ao longo de cerca de um ano e meio de convivência, com viagens, conversas e encontros no Pará. A partir desse processo, Mini Kerti buscou uma abordagem que foge dos formatos tradicionais de cinebiografias musicais, permitindo que a história da artista emergisse de suas lembranças, de sua relação com o território e de sua maneira particular de olhar para o mundo.