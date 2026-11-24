Por Maria do Rosário Caetano, de São Miguel do Gostoso (RN) Dois filmes black — o longa capixaba “Adeus, Verão!” (foto), de Diego de Jesus, baiano radicado no Espírito Santo, e o curta mineiro “Madorna”, de Higor Gomes — movimentaram a mostra competitiva da XIII Mostra de Cinema de Gostoso, no litoral potiguar. Os dois realizadores fizeram questão de lembrar, no debate de seus filmes, que representam, no festival nordestino, o lado menos conhecido da região Sudeste. Ou seja, não os dois maiores polos de produção cinematográfica do país (Rio e São Paulo), mas sim duas cidades sudestinas que agora se destacam no cenário audiovisual — Vitória, capital do Espírito Santo, e General Carneiro, município situado entre Belo Horizonte e Sabará. Município periférico, portanto, ofuscado pela metrópole mineira e pela história de uma das mais importantes cidades do ciclo do ouro. “Adeus, Verão!” marca a surpreendente estreia de Diego de Jesus no longa-metragem. Um filme que lembra os momentos cheios de vida e cor do primeiro Spike Lee. Mesmo que o cineasta, roteirista e comontador dessa ficção ambientada em Vitória tenha outras fontes assumidas de diálogo — Adirley Queirós, o trio André Novais, Gabriel e Maurílio Martins, da Filmes de Plástico, e até o coletivo cearense (já desmobilizado) Alumbramento. O filme dialoga, também, com “Cabeça de Nêgo”, realizado por Deo Cardoso (Fortaleza, 2021), ambientado, como o seu sucessor capixaba, em ambiente escolar e rebelde. Como “Faça a Coisa Certa” (Spike Lee, 1989), “Adeus, Verão!” se passa durante verão escaldante. Seus protagonistas, Kênia (Danyelli Garajau) e Yuri (o slammer Santz), estão no auge de suas juventudes, forças criativas e disposição para apostar em mudanças radicais de ordens estabelecidas. Em Vitória, os estudantes secundaristas, que haviam participado de manifestações coletivas contra o golpe parlamentar-judicial, aquele que iria depor a presidente Dilma Roussef, vivem momento de refluxo. Afinal, seus sonhos foram derrotados. O momento histórico é dos mais adversos. O ano em curso, 2017, vê Michel Temer assumir a presidência da República escorado em forças retrógradas. Kênia, uma das lideranças estudantis, não esconde sua desilusão com os rumos tomados pelo país. Está insatisfeita, também, com sua vida pessoal. Em busca de algum tipo de transformação, ela elabora plano tecnológico-sonoro capaz de provocar estragos em Brasília, centro da geo-política brasileira. Busca (e obtém) a cumplicidade de Yuri, ousado youtuber, que vê suas divertidas criações digitais perderem força. Seu canal encontra-se em momento de impasse. A dupla engata namoro que os aproximará cada vez mais. Irão juntos para a capital federal, onde deverão executar o plano engendrado por Kênia. A narrativa, de sintéticos 92 minutos, sustenta-se no carisma dos dois jovens protagonistas e em três personagens secundários, mas importantes na trama — os mineiros (atores-fetiches da Turma da Filmes de Plásticos) Bárbara Colen, Rejane Faria e Norberto Novais. Bárbara dá vida a Maria, professora que motiva seus alunos, terceiranistas, a se preparem para os exames do ENEM. Num solo memorável, a atriz (grávida na época das filmagens) relembra as duas provas prestadas no Exame promovido pelo MEC. A primeira acabou frustrada por incidente que a desestabilizou emocionalmente e foi feita em (Governador) Valadares. No ano seguinte, realizou a segunda tentativa, bem-sucedida, em Ipatinga. Rejane Faria interpreta a amorosa mãe de Kênia. Norberto, dá vida ao descolado Jamaica, seu avô, técnico eletrônico, apaixonado pelo conserto de aparelhos sonoros e pelo reggae. Com a presença do trio, Diego de Jesus estreita a ponte Vitória-Minas e presta seu tributo à Filmes de Plástico. Já Adirley Queirós recebe homenagem explícita. Os cineclubistas do colégio programam “Branco Sai, Preto Fica”, o longa mais famoso do cineasta ceilandense. Por isso, serão admoestados por um professor, que, em sintonia com “os novos tempos repressivo-pedagógicos”, avisa tratar-se de “obra não-recomendável”. Muita música vai embalar “Adeus, Verão!”, pois os jovens são movidos a noitadas dançantes. Há tribos do heavy metal, do hip hop, do samba (num dos belos momentos do filme) e vibrante competição de slam. O próprio Santz, intérprete de Igor, é campeão de muitas e performáticas batalhas de slam. Há que se destacar, ainda, na trilha sonora do longa de estreia de Diego de Jesus, uma joia de nosso cancioneiro — Nanã (“Coisas Número 5”), genial melodia de Moacir Santos (1926-2006), que recebeu letra de Mário Telles e foi gravada por Wilson Simonal. O filme, que custou a modesta quantia de R$1 milhão, conseguiu preço camarada dos herdeiros do pernambucano Moacir, trilheiro de “Os Fuzis”, e dos filhos do rei da pilantragem. Além da trilha, tão diversa, o filme merece destaque por sua calorosa fotografia (de Lílis Soares), por sua pegada pop, diálogo com a linguagem contemporâneo-digital e montagem vibrante. Sem esquecer seu final feliz. Ou melhor, esperançoso. O curta mineiro de estranho título — “Madorna”, que significa sonolência — há de servir de ótima vitrine para o longa-metragem (“Tempestade Ninja”), que o mineiro Higor Gomes prepara a partir de sua periférica General Carneiro. “Madorna” é um curta muito bem urdido, com fotografia em externas muito bem elaboradas (por Let’s Rec, que nome!), uma atriz segura e cativante (Jéssica Pierina), direção de arte econômica e eficiente (a dupla de protagonistas evoca o visual chic de “Homens Preto”, blockbuster made in USA). E, o que é melhor, trama das mais originais: dois irmãos, Thaís e Jeison, percorrem a cidade tentando vender colchões magnéticos equipados com a (falante e intrusiva) assistente virtual Evelyn. Eles, que moram na periferia de uma grande metrópole, têm urgente necessidade de pagar a fatura do cartão de crédito. Como representantes do “precariado” urbano, a dupla tudo fará para vender “moderníssimos colchões” a pessoas que não têm dinheiro sobrando para aquisição de tal supérfluo. O desenvolvimento dessa premissa resultará em narrativa surpreendente, arrematada com final que traz uma réstia de esperança. Este é o primeiro curta de Higor Gomes (autor de “Impermeável Pavio Curto”, “Forrando a Vastidão” e “Ramal”) a contar com produção apoiada por importantes fomentos públicos. Com R$90 mil, o cineasta pôde realizar um obra de fina (e mobilizadora) carpintaria. Aguardemos, pois, a “Tempestade Ninja”. FLASHES DE GOSTOSOMOSTRA POTIGUAR — Na edição desse ano, a Mostra de Cinema de Gostoso está exibindo dois longas (“Almeidinha e o Sertão Gelado” e “Leite em Pó”) e onze curtas produzidos no Rio Grande do Norte (dois na competição nacional, oito na Mostra Potiguar e um, “Onde o Vento Faz a Curva”, hors concours). No debate dedicado à produção do Estado, realizadores e produtores lamentaram a “tardia abertura de espaço” para o cinema local na Mostra de Gostoso. E expressaram o desejo de que tal mostra seja competitiva. Ou seja, querem disputar o Troféu Cascudo. A Revista de CINEMA perguntou aos participantes do debate se, 13 anos atrás, havia produção para representar o RN nas mostras competitivas ou informativas do festival. As respostas deram a entender que, graças ao apoio crescente do Governo do Estado, a produção de curtas só fez crescer na última década. Vide os onze projetos programados nessa edição do festival. E que a produção de longas se fará presente, em edições futuras, cada vez com mais títulos. TRÊS VEZES CARLOS SEGUNDO — O cineasta e professor da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Carlos Segundo, tem tripla participação na décima-terceira edição da Mostra de Cinema de Gostoso. Primeiro, com o longa “Leite em Pó”, protagonizado por Vinícius “Central do Brasil” de Oliveira, e com o curta “Meu Amigo Satanás”, parceria com o diretor Aristeu Araújo (ambos na Mostra Potiguar). Segundo, como montador do longa “Almeidinha e o Sertão Gelado”, da competição brasileira. Além de mostrar e debater seus filmes, o cineasta-professor marca presença nos seminários e em outras atividades do festival gostosense, que ele acompanha desde 2007, quando radicou-se em Natal e aqui iniciou sua carreira acadêmica. Foi na Mostra de Gostoso que ele apresentou seu primeiro longa, “Fendas”, e dois de seus badalados e premiadíssimos curtas — “Sideral” e “Big Bang”. Já “Meu Amigo Satanás”, que codirigiu atendendo ao convite de Aristeu Araújo, é um terror movie, selecionado para o Fantaspoa (Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre). O filme começa em registro soturno, mas acaba em final luminoso (e cheio de esperança). E com ato de fé no cinema (mesmo que tenha que subverter a realidade!) e homenagem ao “Boi de Prata”, do potiguar Augusto Ribeiro Jr. SGANZERLA E A MÚSICA BRASILEIRA DOS ANOS DE OURO — A Mostra de Cinema de Gostoso prestou tributo a Rogério Sganzerla (1946-2004) com a exibição de dois de seus filmes, o longa “Nem Tudo é Verdade” e o raríssimo “B2”. Este, um curta-metragem quase desconhecido, recria, com ajuda do montador Sylvio Reynoldi, sobras de “O Bandido da Luz Vermelha” (1968) e trechos de “Carnaval de Lama” (1970), este filmado no Brasil e em Nova York. Mas dado como “obra perdida”, já que partes importantes de seus negativos desapareceram. E nada restou de sua faixa sonora. Além de trechos que mostram os personagens de Paulo Villaça (o Bandido) e de Helena Ignez (Janete Jane) no mais famoso dos filmes sganzerlianos, “B2” traz imagens raríssimas de Gal Costa (e Jards Macalé). O Espaço Geodésico Petrobras (dedicado à exibição de filmes clássicos e àqueles que não podem, por sua classificação indicativa, ser exibidos no Cine Praia do Maceió, ao ar livre) estava abarrotado. Eugenio Puppo, que pediu a Sganzerla que realizasse “B2” para a Mostra de Cinema Marginal, apresentou a Sessão Clássicos ao lado das atrizes-cineastas Helena Ignez e Djin Sganzerla. O que dizer de “Nem Tudo é Verdade” e de “B2”? Que são filmes nos quais Sganzerla exerceu seu imenso amor pela arte cinematográfica. E, no caso do longa, no qual Arrigo Barnabé interpreta Orson Welles, como não destacar o amor incondicional de Sganzerla pela música brasileira? Em especial, aquela de duas eras de ouro (a dos anos 1940 e a dos filhos de João Gilberto). Num determinado momento do longa, de 1986, o personagem de Otávio III pergunta a Arrigo-Welles que canções de Ary Barroso ele aprecia mais. O cineasta norte-americano, protagonista do doc-fic sganzerliano, responde: “TODAS!”. O diretor catarinense dedica boa parte da trilha de seu filme a outros bambas de nosso cancioneiro — Dorival Caymmi, Herivelto Martins, Grande “Praça Onze” Otelo, as Irmãs Batista, Dalva de Oliveira e, claro, o onipresente João “Brasil” Gilberto. GEOPARQUE SERIDÓ — Todas as noites, no telão do Cine Praia do Maceió, o público assiste, depois do comercial da Petrobras estrelada pela hilária Dona Tânia Maria, a dois reclames potiguares. Um, do Governo do Estado, enaltece as belezas de praias e lajedos, entre outros pontos de apelo turístico. Depois dele vem um anúncio do Sebrae, que se orgulha de ver o Seridó transformado em requisitada paisagem cinematográfica. Como a Roliúde Nordestina paraibana encontra-se em estágio de banho maria, o estado vizinho vem atraindo novas produções audiovisuais. As mais recentes foram “Bacurau” e “Cangaço Novo”. Sem esquecer “O Homem que Enganou o Diabo”, da família Barreto, produção desbravadora. Com apoio do Governo de Fátima Bezerra, que está concluindo oito anos de mandato, o audiovisual potiguar recebeu significativo estímulo. A produção de curtas triplicou e a de longas começa a se fazer notar, pois nove projetos receberam apoio de editais recentes. O primeiro a ficar pronto (“Almeidinha e o Sertão Gelado”) estreou nessa edição da Mostra de Gostoso. Os outros estão em diferentes etapas de produção e finalização. O governador eleito, Carlos Eduardo Xavier, promete sequenciar o apoio das duas gestões da atual governadora (que deixará o Executivo potiguar no dia 6 de janeiro).