O concurso The 2nd Aion Digital Art Prize 2026-2027, organizado pelo Aion Laboratory, divisão de arte digital da Ise-Shima Art Company, no Japão, está com inscrições abertas a participantes de todas as idades e nacionalidades.

Podem participar projetos de animação, videoarte, curtas-metragens, arte computacional, eletrônica e multimídia, novas mídias, arte sonora e AR/VR.

As inscrição vão até 1º de março de 2027, às 23h59 GMT, e tem uma taxa de inscrição de 3.000 JPY por obra, não reembolsável. Cada obra exige formulário e pagamento separados.

Um Aion Digital Art Grand Prize de 50.000 JPY com certificado será oferecido ao premiado, além de até 35 Aion Digital Art Prizes com certificado.

As obras devem ser originais dos participantes; trabalhos já exibidos ou premiados também são aceitos. Obras inteiramente criadas por IA não são elegíveis; quando houver auxílio de IA, é obrigatório declarar como e com qual finalidade ela foi utilizada.

Os resultados serão anunciados em 5 de maio de 2027. O regulamento oficial em inglês está disponível em https://www.aionlabo.com/en/blank-2. E as inscrições devem ser feitas pela página https://en.iseshimaart.com/digitalartprize.