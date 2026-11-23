Foto: O produtor Marcelo Pinheiro e o diretor Allan Deberton com o Prêmio do Público da competição oficial

Com 24 prêmios conquistados desde a sua estreia no Festival de Berlim, “Feito Pipa” recebeu mais duas novas premiações internacionais, na 52ª edição do Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, na Espanha. O longa foi escolhido o Melhor Filme pelo público na Competição Oficial Colón de Oro (El Premio del Público de la sección Oficial) e recebeu o Prêmio da Imprensa Ibero-Americana, concedido pela Associação de Jornalistas Ibero-Americanos de Cinema (PIC).

Dirigido por Allan Deberton e estrelado por Yuri Gomes, Teca Pereira e Lázaro Ramos, o longa representa o Brasil na disputa por uma indicação a Melhor Filme Internacional no Oscar 2027. Na próxima semana novas sessões de promoção do filme serão realizadas em Madri e Londres.

A menos de um mês do anúncio da pré-lista do Oscar 2027, no dia 15 de dezembro, “Feito Pipa” recebeu o apoio de Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional para o Brasil em 2025. O cineasta destacou a força dos personagens e a maneira como o filme de Deberton convida o público a imaginar um futuro diferente para o país.

Intitulado “Gugu’s’ World” no mercado internacional, a agenda de sessões na Europa dá sequência a uma série de exibições nos Estados Unidos. No início de novembro, “Feito Pipa” abriu a 19ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), onde conquistou quatro prêmios. O longa foi eleito Melhor Filme pelo Júri e pelo Público, recebeu o prêmio de Melhor Caracterização e rendeu a Yuri Gomes o de Melhor Ator Jovem. No dia seguinte à abertura do festival, o filme teve uma sessão especial apresentada por Wagner Moura, no The Ross House, em Hollywood Hills.

A passagem pelos Estados Unidos incluiu ainda uma conversa de Allan Deberton promovida pelo New Filmmakers Los Angeles, em um evento da Golden Globe Foundation e sessões em Nova York e uma exibição seguida de debate na Mostra XVII, em Chicago. Na Califórnia, o longa integrou a programação da Contenders Season, em San Rafael. Em 11 de novembro, a American Cinematheque exibiu o filme no Los Feliz Theatre, em Los Angeles, em sessão seguida de debate com Allan Deberton e a produtora Karen Castanho.

Em cartaz nos cinemas do Brasil, em sua terceira semana, “Feito Pipa” é uma produção da Deberton Filmes e Biônica Filmes, com distribuição no Brasil pela Paris Filmes. O filme tem patrocínio do Nubank, produção associada da Mistika, Sistema Verdes Mares como parceiro de divulgação e UOL como parceiro de mídia. Patrocina a campanha internacional para o Oscar 2027 o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura. Apoiam a campanha o Projeto Paradiso, o Cinema do Brasil, a Apex Brasil, a Embratur e a Ancine.