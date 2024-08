Festival de Filmes Incríveis estende programação até 21 de agosto

Foto: “Rainhas”, de Klaudia Reynicke-Candeloro

O Festival de Filmes Incríveis, do Belas Artes Grupo, prolongou sua programação por mais uma semana. Inicialmente agendado para encerrar em 14 de agosto, o festival agora seguirá até 21 de agosto, oferecendo aos cinéfilos a oportunidade de assistir aos sete longas mais votados pelo público. Cada um dos sete filmes selecionados ganha uma exibição diária. A decisão de estender o evento surge em resposta ao entusiasmo e ao engajamento do público, que teve a chance de votar em seus filmes favoritos ao longo do festival.

O festival acontece no REAG Belas Artes (SP), com produções cinematográficas de 20 países. A programação, cuidadosamente selecionada, oferece ingressos a preços acessíveis: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia). Passaportes que garantem 5 ingressos por R$ 45,00 também estão disponíveis. O festival conta com o patrocínio do Desenvolve São Paulo, da Secretaria do Estado de São Paulo e do Ministério da Cultura.

Abaixo, os filmes mais bem avaliados pelo público, que serão exibidos de 15 a 21 de agosto:

15/8 – A calma (Sokój)

Polônia, 1976, cor, 1h21min, drama, idioma: polonês (legendado)

Direção: Krzysztof Kieslowski

Elenco: Jerzy Stuhr, Izabella Olszewska e Jerzy Trela

Sinopse: Após cumprir uma sentença de três anos, um homem tenta começar uma nova vida.

16/8 – Memórias de um corpo que arde (Memorias de un cuerpo que arde)

Espanha/Costa Rica, 2024, 1h30min., cor, drama, idioma: espanhol (legendado)

Direção: Antonella Sudasassi

Elenco: Liliana Biamonte, Sol Carballo e Paulina Bernini Viquez

Sinopse: A história de Ana, Patrícia e Mayela, que, educadas em uma época repressiva na qual a sexualidade era um tabu, encontraram o significado da feminilidade por meio de regras tácitas e imposições implícitas.

17/8 – Animale

França, 2024, cor, 1h38min., idioma: francês (legendado)

Direção: Emma Benestan

Elenco: Oulaya Amamra, Elies-Morgan Admi-Bensellam e Damien Rebattel

Sinopse: Nejma treina duro para vencer a competição local de touradas. Quando é atacada após uma comemoração, ela começa a perceber mudanças perturbadoras. A notícia de um perigoso touro à solta aterroriza a comunidade, matando homens jovens.

18/8 – POV: ponto de vista (In the blind spot)

Alemanha, 2023, 1h57min., cor, drama/mistério/ação, idiomas: alemão/turco/curdo/inglês (legendado)

Direção: Ayse Polat

Elenco: Katja Burkle, Ahmet Varli e Cagla Yurga

Sinopse: Em uma cidade remota no nordeste da Turquia, as histórias de uma equipe de filmagem alemã e de um agente do serviço secreto turco, cuja filhinha parece ser assombrada por uma força misteriosa, se entrelaçam. É quando uma complexa rede de conspiração e trauma se desenrola

19/8 – Trilha sonora para um golpe de Estado (Soundtrack to a Coup d’Etat)

Bélgica/França, 2024, 2h30min., cor e p/b, documentário, idiomas: francês/inglês/holandês (legendado)

Direção: Johan Grimonprez

Elenco: Louis Armstrong, Malcolm X, Nina Simone e Fidel Castro

Sinopse: Jazz e descolonização estão entrelaçados neste o episódio da Guerra Fria que levou os músicos Abbey Lincoln e Max Roach a invadirem o Conselho de Segurança da ONU em protesto contra o assassinato de Patrice Lumumba, político congolês e líder da independência da República do Congo.

20/8 – Café (Cafe)

Irã, 2023, 1h36min., cor, drama, idioma: persa (legendado)

Direção: Navid Mihandoust

Elenco: Masoud Karamati, Mahsa Mahjour e Setareh Maleki

Sinopse: Um sonho paradoxal emerge das profundezas da filmografia de Krzysztof Kieslowski, despertando o condenado diretor iraniano Sohrab que, impedido de fazer filmes, passa os dias em um café local.

21/8 – Rainhas (Reinas)

Peru/Suíça, 2024, 1h44min, cor, drama, idioma: espanhol (legendado)

Direção: Klaudia Reynicke-Candeloro

Elenco: Susi Sánchez, Tatiana Astengo e Gonzalo Molina

Sinopse: Em 1992, durante um período tumultuado em Lima, capital do Peru, Lucia, Aurora e sua mãe Elena decidem se mudar para os EUA. No entanto, o reencontro com o pai distante, Carlos, torna a partida repleta de emoções confusas, como arrependimento, esperança e medo.