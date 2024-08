Festival Fluxo-Fixo leva 26 filmes a três cidades baianas

A abertura do festival acontece em Cachoeira, no Recôncavo da Bahia, no dia 20 de agosto, com a presença da atriz e cantora Tânia Alves, que retorna à cidade onde gravou o longa-metragem que compõe a mostra “O Mágico e o Delegado” (1983), dirigido pelo baiano Fernando Coni Campos. No dia 21, o público terá a oportunidade de participar de uma vivência certificada com a artista e mediada pela pesquisadora e escritora Bel Melo.

Seguindo o rumo das águas, o festival chega a Feira de Santana nos dias 22 e 23 de agosto, no Teatro Margarida Ribeiro, onde será exibido onze curtas divididos em três programas.

Encerrando a temporada, nos dias 24 e 25 de agosto, na Saladearte Cinema do Museu, em Salvador, nove curtas e um média-metragem serão exibidos. No domingo (25), o público ainda poderá participar de uma oficina certificada de estudo de caso com a realizadora e pesquisadora Juliana Teixeira, com o tema “Lugares da Memória: Filmes, Espaços de Exibição e Arquivos”.

O projeto Fluxo-Fixo Festival de Cinema foi contemplado pelo edital SalCine, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador, Lei Paulo Gustavo e Banco do Nordeste, Ministério da Cultura, Governo Federal.