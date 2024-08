Coprodução luso-brasileira, série de true crime aborda assassinato de mulher trans brasileira em Portugal

A série documental “Gisberta – Vida e Morte”, uma coprodução luso-brasileira, aborda o crime brutal cometido contra Gisberta Salce Junior, uma mulher trans brasileira, que foi torturada e assassinada em 2006, por 14 adolescentes que eram abrigados em uma instituição católica, na cidade do Porto, em Portugal.

O caso que não encontrou a esperada punição e chocou tanto o Brasil quanto a Europa foi a faísca para uma série de investigações sobre a Igreja e a instituição católica Oficina de São José em que os menores viviam. A morte de Gisberta abriu fendas para a descoberta de abusos psicológicos e sexuais, além de maus tratos, que culminou com o suicídio do diretor do abrigo, e o fechamento da instituição, além de acender o debate sobre os direitos civis de pessoas transgênero.

Com uma história marcante, cheia de reviravoltas, Gisberta virou nome de rua, ganhou projeto de lei, inspirou manifestações sociais e artísticas, que vão de peças de teatro, livro à música na voz da cantora Maria Betânia.

A minissérie de quatro episódios com 45 minutos cada, conversa diretamente com a tendência global de conteúdo voltado ao true crime. A produção da série contará, com exclusividade, um arco narrativo baseado em depoimentos de familiares e amigos de Gisberta, além das pessoas diretamente envolvidas no assassinato, como os adolescentes – hoje adultos – e funcionários da extinta Oficina de São José, advogados e jornalistas. Todos falando pela primeira vez sobre o caso.

Com criação, direção e roteiro de Rodrigo Rebouças, em parceria com Alice Marcondes, e direção geral de Leonel Vieira, a série tem produção executiva de Cebola Guedes-Cebola e Luís Antônio Silveira. A coprodução da minissérie fica a cargo do núcleo de true crime da produtora brasileira Ultravioleta e da portuguesa Volf Entertainment.

“Gisberta – Vida e Morte”, prevista para ser lançada durante a edição da EuroPride 2025, em Lisboa, foi um dos projetos vencedores de duas categorias dos pitchings do Conecta Fiction & Entertainment 2024, realizado em junho deste ano, em Toledo, na Espanha.