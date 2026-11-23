Em “Duna: Parte Três”, Villeneuve adapta Messias de Duna, segundo livro da série, e avança na trajetória de Paul Atreides. Ambientada quase duas décadas depois de sua ascensão ao poder, a história acompanha Paul como imperador e as consequências políticas e pessoais de seu governo. Confrontado por conspirações, ameaças e antigos aliados, o personagem precisa lidar com o custo de suas escolhas e com as visões de um futuro marcado por conflitos.

Timothée Chalamet retorna como Paul Atreides, ao lado de Zendaya, que interpreta Chani. O elenco também reúne nomes dos filmes anteriores, como Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Florence Pugh (princesa Irulan), Anya Taylor-Joy (Alia Atreides), Javier Bardem (Stilgar) e Josh Brolin (Gurney Halleck). Jason Momoa retorna à franquia em um novo papel, como Hayt, enquanto Robert Pattinson integra a produção como Scytale. Também estão no elenco Charlotte Rampling e Isaach de Bankolé, além dos estreantes Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke. O roteiro é assinado por Villeneuve em parceria com Brian K. Vaughan, a partir da obra de Frank Herbert.

Os dois primeiros filmes dirigidos por Villeneuve, que adaptam o romance original, arrecadaram juntos mais de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial e conquistaram oito estatuetas do Oscar, consolidando a franquia entre os grandes sucessos recentes do cinema. A nova produção marca a conclusão da trilogia cinematográfica do diretor.

Com mais de 20 milhões de exemplares vendidos no mundo, traduções para mais de 40 idiomas e mais de 350 mil livros comercializados no Brasil, “Duna” mantém sua relevância entre diferentes gerações de leitores. A edição especial integra a linha de projetos de colecionador da Aleph, que reúne títulos fundamentais da ficção científica e da cultura pop, como Eu, Robô, 2001: Uma Odisseia no Espaço, Blade Runner, Laranja Mecânica, Neuromancer e Trilogia da Fundação.