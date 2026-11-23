Editora Aleph lança edição de luxo de “Duna”, clássico de Frank Herbert
A Editora Aleph lançou uma edição especial de colecionador de “Duna”, romance de Frank Herbert que se tornou uma das obras mais influentes da ficção científica. Publicado originalmente em 1965, o livro ganha um projeto editorial de luxo, com acabamento especial, ilustrações e recursos gráficos desenvolvidos para a publicação. O lançamento acontece às vésperas da estreia de “Duna: Parte Três”, terceiro longa-metragem dirigido por Denis Villeneuve, que chega aos cinemas brasileiros em 17 de dezembro, com distribuição da Warner Bros. Pictures.
A nova edição apresenta capa dura, impressão colorida, 17 pinturas de Sam Weber no miolo e dez aberturas de capítulo ilustradas. O projeto inclui nova revisão e diagramação, acabamento especial na capa e na contracapa, com baixo-relevo e aplicação de cor especial, além de um box rígido inspirado na Caixa da Dor da Irmandade Bene Gesserit, um dos elementos emblemáticos do universo criado por Herbert. Com 680 páginas, o volume foi concebido para valorizar tanto a narrativa quanto a dimensão visual da obra.
Em “Duna: Parte Três”, Villeneuve adapta Messias de Duna, segundo livro da série, e avança na trajetória de Paul Atreides. Ambientada quase duas décadas depois de sua ascensão ao poder, a história acompanha Paul como imperador e as consequências políticas e pessoais de seu governo. Confrontado por conspirações, ameaças e antigos aliados, o personagem precisa lidar com o custo de suas escolhas e com as visões de um futuro marcado por conflitos.
Timothée Chalamet retorna como Paul Atreides, ao lado de Zendaya, que interpreta Chani. O elenco também reúne nomes dos filmes anteriores, como Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Florence Pugh (princesa Irulan), Anya Taylor-Joy (Alia Atreides), Javier Bardem (Stilgar) e Josh Brolin (Gurney Halleck). Jason Momoa retorna à franquia em um novo papel, como Hayt, enquanto Robert Pattinson integra a produção como Scytale. Também estão no elenco Charlotte Rampling e Isaach de Bankolé, além dos estreantes Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke. O roteiro é assinado por Villeneuve em parceria com Brian K. Vaughan, a partir da obra de Frank Herbert.
Os dois primeiros filmes dirigidos por Villeneuve, que adaptam o romance original, arrecadaram juntos mais de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial e conquistaram oito estatuetas do Oscar, consolidando a franquia entre os grandes sucessos recentes do cinema. A nova produção marca a conclusão da trilogia cinematográfica do diretor.
Com mais de 20 milhões de exemplares vendidos no mundo, traduções para mais de 40 idiomas e mais de 350 mil livros comercializados no Brasil, “Duna” mantém sua relevância entre diferentes gerações de leitores. A edição especial integra a linha de projetos de colecionador da Aleph, que reúne títulos fundamentais da ficção científica e da cultura pop, como Eu, Robô, 2001: Uma Odisseia no Espaço, Blade Runner, Laranja Mecânica, Neuromancer e Trilogia da Fundação.
Duna – Edição Especial de Colecionador com Caixa Autor: Frank Herbert
Editora: Aleph
Formato: capa dura
Páginas: 680
Ilustrações: Sam Weber
Preço: R$ 269,90